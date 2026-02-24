HR-partner till Regionservice i Malmö
Region Skåne, Regionservice / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-02-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Regionservice i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Lund
, Svedala
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta både operativt och strategiskt inom HR och samtidigt bidra till att utveckla vår HR-funktion inom Regionservice? Har du dessutom ett starkt intresse för arbetsmiljöfrågor och vill driva arbetet framåt tillsammans med engagerade kollegor? Då kan detta vara rollen för dig!
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning och har i uppdrag att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienter ska få en god och säker vård. Regionservice ansvarar för serviceområden som lokalvård, måltider, textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi och HR.
HR-enhetens uppdrag inom förvaltningen är att proaktivt stödja förvaltningens cirka 100 chefer i HR relaterade frågor. Vi har ett viktigt uppdrag och arbetar målinriktat för att skapa en trygg organisation med hög leveransförmåga som kännetecknas av effektiva arbetssätt och enhetliga leveranser.
Vårt kompetenta HR-team består av sju medarbetare; HR-partners, HR-chef, HR-specialist och förändringsstrateg. Vi är en HR-enhet som präglas av gott samarbete och ett starkt engagemang för vårt uppdrag. Genom tydlig och öppen kommunikation, ömsesidigt förtroende och vilja att stötta varandra arbetar vi för att skapa förutsättningar för såväl utveckling som trivsel i arbetet. Vi har en kultur där vi delar kunskap, tar ansvar tillsammans och värnar om varandra. Du blir en viktig del av ett team som arbetar gemensamt för att ge verksamheten ett professionellt och verksamhetsnära HR-stöd. Hos oss får du möjligheten att aktivt delta i utvecklingen av HR-processerna såväl inom Regionservice som över hela Region Skåne. Inom HR-funktionen på enheten har dessutom samtliga ett fokusområde som de ansvarar för och i den här tjänsten söker vi efter någon som har ett intresse för arbetsmiljöfrågor.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
I din viktiga roll som HR-partner kommer du arbeta aktivt och engagerat i partnerskap med förvaltningens chefer i samtliga HR-relaterade processer såsom arbetsvillkor och arbetsrätt, arbetsmiljö och rehabilitering, kompetensförsörjning, ledarskap samt lönebildning. Detta innebär att du som HR-partner tar initiativ, agerar proaktivt och främjar dialog samt medledarskap tillsammans med verksamhetens chefer. Du kommer framför allt att jobba nära chefer inom delar av verksamhetsområde (VO) produktion och logistik som bedrivs i Kristianstad och Ängelholm. Placering för den här rollen kommer att vara i Malmö men resor till våra verksamheter runtom Skåne förekommer i tjänsten.
Utöver ditt uppdrag att stötta verksamhetens chefer kommer du under en viss period att bidra i förvaltningens arbete med arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering på strategisk och operativ nivå. I detta ingår att vara ett stöd till chefer och HR i frågor som rör systematiskt arbetsmiljöarbete. Du bidrar med din kompetens inom arbetsanpassning och rehabilitering och kan vid behov samordna förvaltningsövergripande insatser kopplade till arbetsmiljö. Under denna period kan du också medverka i regionala nätverk, representera förvaltningen och bidra med din kunskap till utvecklingen av Region Skånes arbetssätt inom HR. När denna period avslutas återgår du till din ordinarie HRpartnerroll, där du arbetar brett och nära ditt verksamhetsområde. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom personal- och arbetslivsfrågor, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av en liknande roll där du arbetat med ett brett spektrum av HR-frågor. Vi ser gärna att du har kunskap om arbetsmiljölagstiftning och systematiskt arbetsmiljöarbete. Erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor i region eller kommun är meriterande. I vårt kontinuerliga arbete med att stärka ett verksamhetsnära förhållningssätt värdesätter vi erfarenhet av ledningsgruppsarbete på olika organisatoriska nivåer. Tjänsten förutsätter goda kunskaper i Officepaketet samt goda kunskaper i det svenska språket, såväl muntligt som skriftligt.
För att bli framgångsrik i rollen ser vi att du är proaktiv och modig, och att du agerar i nära partnerskap med förvaltningens chefer Du får med dig cheferna och de ser dig som ett självklart bollplank i processer framåt. Du har förmåga att både skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer och dialoger. Vidare är du duktig på att ta initiativ och har ett driv för att förflytta oss framåt.
Vi värdesätter gott samarbete och önskar att du bidrar till vårt team genom att efterleva Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Vidare är det självklart för oss att ha roligt på jobbet och att vi alla bidrar till gruppens välmående och sammanhållning.
Vid tillsättning av tjänsten kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 400 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka 2,4 miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307970". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Regionservice Kontakt
(För frågor om rekryteringsprocessen)
Olivia Salem, Rekryterare olivia.salem@skane.se 046-275 27 41 Jobbnummer
9760533