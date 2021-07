HR-partner - Nilson Group AB - Administratörsjobb i Varberg

Nilson Group AB / Administratörsjobb / Varberg2021-07-05NilsonGroup är Skandinaviens ledande skokoncern. Genom våra butikskoncept; DinSko, Nilson Shoes, Skopunkten, Jerns, Radical Sports samt franchisebaserade Ecco Stores kan vi erbjuda något som passar för alla. Ett oslagbart utbud i kombination med starka varumärken.Vi tänker på KUNDEN - Vi tänker ENKELT - Vi tänker NYTT - Vi tänker och visar TILLITVi söker en vikarierande HR-partner till Nilson Group i VarbergSom HR-partner har du en viktig roll i att bidra till att stärka Nilson Groups varumärke som arbetsgivare och därigenom attrahera och behålla rätt medarbetare. Du arbetar nära ansvariga chefer och bidrar till att arbetet bedrivs i enlighet med Nilson Groups affärsidé, strategiska mål och inriktning. Du bidrar aktivt i HR-avdelningens mission att göra våra medarbetare framgångsrika.Som HR-partner erbjuder du ett professionellt stöd till organisationens chefer samt förvaltar och utvecklar framför allt områdena arbetsrätt, arbetsmiljö och bemanning. Du deltar och driver både strategiska och operativa processer och projekt.Du ingår i HR-teamet och rapporterar till HR-chef i Sverige. Du kommer tillsammans med en kollega ha utökat ansvar för att stödja chefer i butiksledet.I huvudområdet arbetsrätt ingår att ta ansvar för förhandlingar inom samtliga avtalsområden, med ett särskilt utökat ansvar för avtalsfrågor och förhandlingar för medarbetare i butik (Handelsanställdas förbund) samt butikschefer (Unionen).Inom arbetsmiljö utvecklar och stöttar du chefer i metoder och verktyg kopplat till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du implementerar och säkerställer även efterlevnad av arbetsmiljölag och föreskrifter.Huvudsakliga arbetsuppgifterDriva utvecklingen inom arbetsmiljöArbetsrättsliga frågor och förhandlingarAktivt stödja cheferOrganisationsutvecklingKompetensutveckla genom utbildningErfarenhets- och kunskapskravHögskoleutbildning inom HR2-3 års erfarenhet från operativ HR-rollKunskaper i arbetsrättErfarenhet av fackliga förhandlingarErfarenhet av arbetsmiljöarbeteMeriterande erfarenhet och kunskapErfarenhet av att hålla interna utbildningarErfarenhet av att arbeta med digitala läroplattformar bl.a. e-learningsKunskaper om DetaljhandelsavtaletKunskaper om rehabiliteringsprocessen2021-07-05För att trivas i rollen ser vi att du tar initiativ, agerar med självförtroende och arbetar självständigt. Du visar intresse och har förståelse för andra samt trivs med att skapa goda relationer och nätverk. Du delar med dig av din expertis och sakkunskap till andra. Du trivs med att planera och genomföra aktiviteter och projekt i god tid samt identifierar och organiserar resurser som behövs för att utföra uppgifter.Omfattning: vikariat på cirka ett år från oktober med eventuell möjlighet till förlängningTillträde: oktober 2021 eller enligt överenskommelseSista ansökningsdag är 2021-08-05. Intervjuer hålls under augusti månad.Vi ser fram emot din ansökan!Observera att vi tar endast emot ansökningar via länk till vårt rekryteringssystem, ej via e-post.Varaktighet, arbetstidVikariat på cirka ett år från oktober med eventuell möjlighet till förlängning Heltid 40 h/veckaFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-05Nilson Group AB5847011