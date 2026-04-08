HR-konsult till Öppna vårdformer
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-04-08Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta brett inom HR-områdets olika delar på både operativ och strategisk nivå. Ditt uppdrag är att ge verksamhetsnära stöd inom främst arbetsmiljö, rehabilitering och arbetsrätt. Du kommer tillsammans med dina HR-kollegor att stötta verksamhetschefer inom äldreomsorgen i HR-processerna. Du bidrar även med övergripande stöd i exempelvis lönebildningsprocessen, uppföljning av personalnyckeltal samt facklig samverkan.
I arbetet kommer du att samarbeta med kollegor som arbetar med rekrytering, bemanningsplanering och lön i vissa frågor. Vidare arbetar du tätt med övriga funktioner i staben samt ingår i chefsforum där du tillsammans med avdelningschef och områdeschef ansvarar för att driva HR-frågor och utveckling av HR-arbetet inom avdelningen. Som HR-konsult hos oss blir du del av en förvaltningsgemensam HR-grupp som leds av Vård- och omsorgsförvaltningens HR-chef.
Eftersom vi befinner oss i en tid av förändringar och utveckling finns det stor möjlighet att påverka hur du utför ditt arbete i samråd med chefer och kollegor. Vi hoppas att utvecklingsarbetet av arbetssätt och processer kommer att gynnas av din kunskap och tidigare erfarenhet.
Din arbetsplats
I den här rollen som HR-konsult tillhör du staben för Öppna vårdformer. Staben består av avdelningschef, områdeschef, HR-konsult, ekonom, verksamhetsutvecklare och chefer för hälso- och sjukvårdsorganisationen samt rehabilitering. Våra lokaler är belägna i centrala Linköping och arbetstiden är förlagd dagtid med förtroendearbetstid.
Verksamheten växer bland annat på grund av demografiska faktorer. Vår stora utmaning är att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare inom våra bristyrken: undersköterskor och sjuksköterskor. Ett spännande arbete pågår just nu inom förvaltningen eftersom den växer och till denna tjänst söker vi dig som vill följa med oss på resan. Vi söker dig som vill göra skillnad för invånarna i Linköpings kommun och som tycker om att hitta nya arbetssätt.
Du som söker
Vi söker dig som har högskoleexamen inom HR-området eller alternativt annan examen i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, såväl operativt som strategiskt, och vi ser det som positivt om du har erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning.
Vi ser gärna att du som söker är van vid att navigera i och tolka lagar samt avtal inom HR-området. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket, såväl muntligt som skriftligt, och du behöver kunna anpassa ditt språk till mottagaren. Du behöver även ha goda IT-kunskaper och erfarenhet av olika system som används inom HR-processerna, exempelvis Heroma, Qliksense och Adato.
För att lyckas och trivas i rollen bör du kunna arbeta självgående och strukturera ditt egna arbete för att driva dina processer vidare. Samtidigt behöver du ha en god samarbetsförmåga då du kommer arbeta med verksamhetschefer samt kollegor inom staben och i HR-gruppen. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet i ageranden och beslut då du arbetar för hela förvaltningens utveckling, även om tjänsten specifikt är placerad inom äldreomsorgen. Du behöver även vara flexibel, ha lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kunna se möjligheter i förändringar. Du behöver vara bekväm med att presentera information både i enskilda möten och inför grupper av varierande storlekar.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: [%PROJECT_ID%]
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120237". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Leanlink (visa karta
)
581 81 LINKÖPING Kontakt
Anita Thor anita.thor@linkoping.se
9843256