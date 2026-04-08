HR-generalist - för kunds räkning
Vi söker nu en HR-generalist till en kund inom teknikbranschen i Jönköping. Det här är en bred och viktig roll för dig som trivs nära verksamheten och vill vara med och utveckla både människor och processer i en organisation som verkligen satsar på sitt HR-arbete.
Om rollen
Som HR-generalist får du en central och varierad roll där du stöttar chefer och medarbetare i alla delar av det operativa HR-arbetet. Du blir en viktig del av HR-funktionen och får möjlighet att bidra med både struktur, kvalitet och engagemang i det dagliga arbetet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Rekrytering & onboarding
Driva hela rekryteringsprocessen - från kravprofil och annonsering till urval, intervjuer och referenser.
Ansvara för introduktionsprogram och säkerställa att nya medarbetare får en bra start.
Personaladministration & HR-processer
Hantera anställningsavtal, uppsägningar och andra personalrelaterade dokument.
Säkerställa ordning och kvalitet i HR-system och personalregister.
Delta i och driva olika HR-relaterade projekt.
Arbetsrätt & policyarbete
Stödja chefer i arbetsrättsliga frågor och se till att lagar, avtal och interna riktlinjer följs.
Medverka i framtagning och uppdatering av policys och rutiner.
Kompetensutveckling
Identifiera utbildningsbehov och koordinera interna och externa utbildningsinsatser.
Stödja chefer i utvecklingssamtal och arbetet med karriär- och kompetensplanering.
Arbetsmiljö & välmående
Bidra i arbetsmiljöarbetet och vara en del av rehabiliteringsprocesser.
Driva initiativ som stärker engagemang, trivsel och kultur.
Vi söker dig som..
Har relevant högskoleutbildning inom HR/personalvetenskap eller liknande.
Har 2-5 års erfarenhet av brett och operativt HR-arbete.
Har goda kunskaper inom arbetsrätt och kollektivavtal.
Trivs i en roll med stort eget ansvar, är strukturerad och har lätt för att skapa förtroende.
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Personliga egenskaper vi värderar högt är integritet, lyhördhet och en lösningsorienterad inställning. Du gillar när dagarna varierar och när du får vara både administrativ, rådgivande och operativ - ibland samtidigt.
Varför den här rollen?
Du får:
En bred och utvecklande roll i en organisation där HR har en naturlig och viktig plats.
Möjlighet att kombinera långsiktigt arbete med snabba operativa insatser.
Ett nära samarbete med både chefer och medarbetare - och stor möjlighet att påverka.
Låter det här som rätt steg för dig? Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!Urval sker löpande.
Den här rekryteringen genomförs för kunds räkning. Mer information om företaget ges vid intervjutillfälle.
Vi rekryterar med både hjärta och hjärna. På Påverka Nu ser vi bortom titlar och fokuserar istället på vad som verkligen skapar resultat: människor, relationer och rätt matchning.
Med ett tydligt HR-perspektiv bygger vi broar mellan individens drivkrafter och företagets mål. För oss är en lyckad rekrytering alltid en win-win, där rätt person får växa i rätt miljö, och där företaget stärker både kultur och lönsamhet.
Vi tror på långsiktighet, tydlighet och att hållbar tillväxt börjar med människan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Påverka Nu Sverige AB
(org.nr 556775-4170)
553 20 JÖNKÖPING
