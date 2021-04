HR-assistent till Kyrkans hus - Eskilstuna Pastorat - Ekonomiassistentjobb i Eskilstuna

Eskilstuna Pastorat / Ekonomiassistentjobb / Eskilstuna2021-04-13Eskilstuna pastorat består sedan 2020 av fyra församlingar med varsin församlingsherde och församlingsråd och har många olika verksamheter och ambitioner. Pastoratet driver också en alldeles egen förskola, S:t Petri förskola samt en begravningsverksamhet som består av 6 kyrkogårdar och ett krematorium.Vi är i en expansiv fas i vårt arbete inom HR och behöver därför stärka upp arbetslaget under en tidsbegränsad period och söker därför en HR-assistent. Din placering kommer vara i Kyrkans hus, Smörparken i centrala Eskilstuna. Kyrkans hus är den administrativa enheten för hela pastoratet och består av lön, ekonomi, fastighet, HR, bokning, växel, IT, kommunikation, diarier och kyrkobokföring. Du kommer tillhöra arbetslaget HR/lön som består av en HR-ansvarig, en HR-specialist och en löneadministratör. Läs vidare om du är intresserad av en spännande HR-roll för dig som är i början av din karriär.2021-04-13I rollen som HR-assistent kommer du hantera administrativa arbetsuppgifter inom hela HR-området och dina arbetsdagar kommer bland annat bestå av administration kopplat till personal- och chefshandbok, arkivering, rekrytering, protokoll, statistik m.m.Företräda HR-avdelningen i så väl interna som externa sammanhang.I övrigt delta i förekommande eller nya administrativa uppgifter inom HR-avdelningen.Vi söker dig som:Har relevant universitets- eller högskoleutbildning inom HR/beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigUttrycker dig mycket väl i tal och skrift på svenskaHar goda IT kunskaper och behärskar Officepaketets olika delar samt är bekväm att arbeta i olika administrativa systemMeriterandeFör att lyckas i din roll ser vi det som starkt meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med administration tidigareUtbildning och/eller kunskap i arbetsrättDetta är det perfekta jobbet för dig som är i början av din karriär och ser dig jobba inom HR i framtiden.Vi ser att du som person har hög servicekänsla och förstår värdet av det, är noggrann och strukturerad.Du har lätt för att samarbeta med andra och känner dig bekväm med att arbeta både självständigt och i team. Vidare ser vi att du tar eget ansvar för ditt arbete och har en positiv attityd samt handlar i enlighet med fattade beslut, mål, policys och riktlinjer.Du har förmågan att ta dig an nya arbetsuppgifter med nyfikenhet och du vill utvecklas och lära dig inom HR. Du har också förmåga att ställa om vid snabba förändringar och vi ser dessutom att du är prestigelös och finner mening i att arbeta med rutinartad administration.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!ÖVRIGTVi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutade av rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information.Vid frågor gällande hur du söker tjänsten kontakta supporten på 0771-693 693.Varmt välkommen med din ansökan senast 30 april!Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, upphör: Allmän visstidsanställning på cirka 1 år.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Eskilstuna Pastorat5686784