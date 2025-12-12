HR-administratör till Göteborg
2025-12-12
Till vår myndighetskund i Göteborg söker vi en HR-administratör för ett heltidsuppdrag med start januari 2026. Du blir en del av ett kompetent HR-team där du ansvarar för administration i Personec, stöd till chefer och HR-specialister samt hantering av frånvaro, anställningar, löneunderlag och avtal. Uppdraget pågår i sex månader och utförs på plats i Göteborg.
Om uppdraget Vi söker en HR-administratör till vår kund i Göteborg. Uppdraget förväntas starta snarast januari 2026 och pågå i 6 månader. Uppdraget omfattar 100% motsvarande en heltid. Arbetet sker i kundens lokaler i Göteborg

Arbetsuppgifter
I denna tjänst kan exempelvis nedan arbetsuppgifter förekomma;
löpande personaladministration
administration av anställningsärenden
ge support och rådgivning i HR-frågor
arbete utifrån regler och rutiner kring anställningar
administrativt stod i rekrytering av personal
samordna och administrera utbildningar och HR-aktiviteter
schemaläggning och bemanning Kvalifikationer
eftergymnasial utbildning med inriktning personal/HR eller likvärdig utbildning
minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som personaladministratör/HR-administratör
goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
goda kunskaper om HR-systemet Personec
kunskaper om lagar, förordningar och avtal på området.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef
Möjlighet till fler spännande uppdrag
Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad
Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 19/12.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Kajsa Hessel, Kajsa.hessel@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 939 75 00
