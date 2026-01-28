HR-administratör
2026-01-28
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
På Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin forskar och undervisar vi inom flertalet ämnesområden i nära samarbete med de fyra Norrlandsregionerna. Vi har internationellt erkända forskningsmiljöer där bredden av ämnesområden möjliggör innovation och samarbete över gränser. De flesta av våra forskare och lärare arbetar kliniskt och våra lokaler finns på regionsjukhusen i Östersund, Sunderbyn, Sundsvall och Umeå - mitt i verksamheten.
HR-administratör
Vi söker nu en HR-administratör till institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.
Anställningen är heltid och tillsvidare med start enligt överenskommelse. Arbetet som HR-administratör fördelas mellan två institutioner - institutionen för folkhälsa och klinisk medicin samt institutionen för diagnostik och intervention. Du blir en del av ett arbetslag av administratörer som arbetar med ekonomi, HR, kommunikation och studieadministration.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Rollen som HR-administratör är verksamhetsnära och självständig i nära samarbete med institutionernas HR-samordnare. Du medverkar till utvecklingen av personaladministrativa rutiner och arbetssätt inom institutionerna och är ett stöd till chefer och medarbetare utifrån gällande lagstiftning, avtal och riktlinjer.
I arbetsuppgifterna ingår löpande HR-administration som till exempel: handläggning av semester, tjänstledigheter, bisysslor och administrering kring avslut av anställningar. Då vi rekryterar en stor del internationella medarbetare ingår även att ha kunskap om och informera om migrationsfrågor, uppehållstillstånd, kontakt med migrationsverket etc.
Andra administrativa arbetsuppgifter kan också ingå.
Kompetenskrav
Vi söker dig som har lägst gymnasieexamen och arbetslivserfarenhet av självständigt personaladministrativt arbete. Du har en grundläggande förståelse för arbetsrätt och goda kunskaper i Officepaketet.
Eftersom en stor del av kommunikationen inom institutionen sker på både svenska och engelska, ser vi att du har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift. Erfarenhet från HR-administration vid högskola eller universitet är starkt meriterande.
För att lyckas i rollen som HR-administratör har du en god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du är bra på att arbeta strukturerat, vilket märks genom ditt sätt att planera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt samt att du sätter upp och håller tidsramar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Din ansökan ska innehålla ett CV samt personligt brev och vara inkommen senast 19/2.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om institutionen på: https://www.umu.se/institutionen-for-folkhalsa-och-klinisk-medicin/
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
