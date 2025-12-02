HR Transformation Coordinator

Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Södertälje
2025-12-02


Vi söker nu en HR Project Coordinator till ett större system- och processtransformationsprogram inom People & Culture . Du får en central roll där du stöttar projektledaren operativt och administrativt, skapar struktur och bidrar till framdrift och samarbete i ett komplext och viktigt förändringsarbete.
Om uppdraget
Projektet fokuserar på att harmonisera processer och fasa ut äldre system - ett omfattande förändringsinitiativ med flera parallella delströmmar. Som Project Coordinator blir du navet som håller ihop struktur, kommunikation och dokumentation, och säkerställer att arbetet fortsätter i rätt riktning .
Arbetsuppgifter
Planering och koordinering av projektets aktiviteter


Insamling och konsolidering av status från stakeholders


Uppföljning av delegerade uppgifter och deadlines


Samordning av IT-relaterade frågor


Stöd i processharmonisering och systemavkoppling


Bidra till en positiv, samarbetsorienterad projektmiljö


Stöd i att driva engagemang, tillit och buy-in


Uppdatering av projektplan och riskregister


Förberedelse av agendor, mötesprotokoll och utskick


Dokumentering av projektets progression och material


Administrativt stöd för strategiska och taktiska beslut

Beteendekompetenser
Strukturerad och proaktiv


Samarbetsinriktad och relationsskapande


Tydlig och målgruppsanpassad kommunikatör


Lösningsorienterad och självdriven


Flexibel och trygg i förändring


Inkluderande och faciliterande i tvärfunktionella team

Tekniska kompetenser
Akademisk examen inom Organisation, HR eller Change Management


God förståelse för HR-system


Erfarenhet av ledarskap eller ledande roller


Erfarenhet av förändrings- eller digitaliseringsprojekt inom HRIT


Mycket god svenska och engelska


Starka organisatoriska och kommunikativa färdigheter


Erfarenhet av stakeholder management


Erfarenhet av att bygga och facilitera teamarbete


Meriterande: Erfarenhet från projekt på Scania.
Södertälje | 100% | 12 jan - 30 juni 2026 | Sista dag att ansöka är 5 dec 2025
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Arbetsplats
Sway Sourcing

Kontakt
Adina Brokvist
adina@swaysourcing.com
0737012904

Jobbnummer
9625962

