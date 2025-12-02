HR Transformation Coordinator
2025-12-02
Vi söker nu en HR Project Coordinator till ett större system- och processtransformationsprogram inom People & Culture . Du får en central roll där du stöttar projektledaren operativt och administrativt, skapar struktur och bidrar till framdrift och samarbete i ett komplext och viktigt förändringsarbete.
Om uppdraget
Projektet fokuserar på att harmonisera processer och fasa ut äldre system - ett omfattande förändringsinitiativ med flera parallella delströmmar. Som Project Coordinator blir du navet som håller ihop struktur, kommunikation och dokumentation, och säkerställer att arbetet fortsätter i rätt riktning .
Arbetsuppgifter
Planering och koordinering av projektets aktiviteter
Insamling och konsolidering av status från stakeholders
Uppföljning av delegerade uppgifter och deadlines
Samordning av IT-relaterade frågor
Stöd i processharmonisering och systemavkoppling
Bidra till en positiv, samarbetsorienterad projektmiljö
Stöd i att driva engagemang, tillit och buy-in
Uppdatering av projektplan och riskregister
Förberedelse av agendor, mötesprotokoll och utskick
Dokumentering av projektets progression och material
Administrativt stöd för strategiska och taktiska beslut
Beteendekompetenser
Strukturerad och proaktiv
Samarbetsinriktad och relationsskapande
Tydlig och målgruppsanpassad kommunikatör
Lösningsorienterad och självdriven
Flexibel och trygg i förändring
Inkluderande och faciliterande i tvärfunktionella team
Tekniska kompetenser
Akademisk examen inom Organisation, HR eller Change Management
God förståelse för HR-system
Erfarenhet av ledarskap eller ledande roller
Erfarenhet av förändrings- eller digitaliseringsprojekt inom HRIT
Mycket god svenska och engelska
Starka organisatoriska och kommunikativa färdigheter
Erfarenhet av stakeholder management
Erfarenhet av att bygga och facilitera teamarbete
Meriterande: Erfarenhet från projekt på Scania.
Södertälje | 100% | 12 jan - 30 juni 2026 | Sista dag att ansöka är 5 dec 2025
