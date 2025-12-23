HR Talent Coordinator
2025-12-23
Har du en fallenhet för att se mönster och gillar att jobba i stora processer? Är struktur din grej och är dessutom en fena på att sätta dig in i nya system? Vill du arbeta med visionen besöksnäringens bästa arbetsgivare? Då är rollen som Talent Coordinator på Parks and Resorts som klippt och skuren för dig!
Vi söker en driven Talent Coordinator som har vad som krävs för att hantera en smidig schemaläggning och anställningsprocess för alla säsongsmedarbetare inom Parks and Resorts. Du kommer att vara en nyckelspelare i vårt team och ansvara för att effektivisera och kvalitetssäkra schemaläggnings- och anställningsprocessen. Din förmåga att anpassa dig till snabba förändringar och samarbeta med kollegor är avgörande för att skapa ett framgångsrikt team.
Vad innebär tjänsten?
Som Talent Coordinator är du tillsammans med teamet ansvarig för att hantera schema- och anställningsprocessen för tusentals säsongsmedarbetare inom Parks and Resorts samtliga parker, Gröna Lunds Tivoli, Kolmårdens Djurpark, Furuviksparken och Skara Sommarland.
Tillsammans med ditt team utvecklar och använder du interna verktyg för att effektivisera, automatisera och ständigt förbättra processen. Teamet skapar genom en smidig schemaläggnings- och anställningsprocess bästa förutsättningarna för en god arbetsmiljö och lägger grunden för en effektiv bemanning.
Under ett år producerar teamet ca 7000 individuella scheman för Parks & Resorts alla parker som sedan efter genomförd rekrytering bemannas av detta team.
Du arbetar individuellt med dina områden men i tätt samarbete med övriga i teamet och ansvarig chef samt vår rekryteringsavdelning. Du stöttar chefer i bemanningsfrågor samt är en del i HR-teamet på Kolmården där andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma.
Vem söker vi?
För att trivas och lyckas i denna roll bör du ha erfarenhet av schemaläggning och/eller anställningsprocesser samt ha förmågan att arbeta strukturerat. Det är viktigt att du har en god inlärningsförmåga och lätt för att förstå nya system, där vi gärna ser att du arbetat i HRM-system eller andra personalplaneringssystem. Du har vidare mycket god erfarenhet av Excel. Erfarenhet från personalintensiva organisationer, särskilt inom besöksnäringen, är meriterande samt om du har en grundläggande förståelse för arbetstidsförläggning (kollektivavtals- och lagtolkning).
För att trivas i vårt team och vara framgångsrik i rollen som Talent Coordinator bör du vara serviceinriktad och ha ett positivt förhållningssätt. Du bör vara självständig med förmåga att ta initiativ och fatta beslut. Flexibilitet och förmåga att anpassa sig till olika arbetsuppgifter i en snabbt föränderlig miljö är viktigt. Du bör ha en stark problemlösningsförmåga och analytiskt tänkande samt en mycket god samarbetsförmåga.
Du kommunicerar på svenska och engelska obehindrat i så väl tal som skrift. B-körkort och tillgång till egen bil är meriterande.
Tjänsten är en allmänvisstid på 100 % med start 1 februari 2026 till 31 december 2026. Ordinarie arbetstid är förlagd dagtid mån-fre med placering på Kolmårdens Djurpark, kväll och helg arbete kan förekomma.
Sista ansökningsdag är den 14 januari 2026 men urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Erika Josefsson, Operativ chef HR Talent Coordination, på erika.josefsson@kolmarden.com
.
Precis som ett besök på någon av Parks and Resorts parker så kantas jobbet av snabba vändningar, och många skratt - det är därför viktigt att du som person som gillar att arbeta i ett högt tempo i en verksamhet där ingen sitter still i båten och ingenting är omöjligt!
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Parks and Resorts
Parks and Resorts är Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Utöver att leverera skratt och upplevelser till över 3 miljoner besökare årligen, driver eller stödjer Parks and Resorts olika forsknings- och bevarandeprojekt för hotade arters fortlevnad. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Ersättning
Individuell lön enligt avtal mellan Visita-Unionen
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
