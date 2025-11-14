HR Partner på 50% med fokus rekrytering
2025-11-14
Vi söker en engagerad och självgående HR Partner med fokus på rekrytering till ett uppdrag på 50 % under perioden 1 februari 2026 - 31 maj 2026. Du blir en del av en modern och utvecklingsorienterad HR-avdelning där du arbetar nära en HR-chef, en HR Business Partner samt funktioner inom lön och verksamhetsstöd.
Arbetsplatsen är aktivitetsbaserad och nybyggd, helt anpassad för flexibelt och behovsstyrt arbete. Här arbetar vi huvudsakligen på plats eftersom både uppdragets innehåll och vår kultur bygger på närvaro, samarbete och vardagligt kunskapsutbyte. Arbetstiden schemaläggs enligt överenskommelse.
Dina huvudsakliga arbetsområden
Som HR Partner med fokus på rekrytering får du ett brett och utvecklande ansvar inom kompetensförsörjning enligt ARUBA-modellen Du kommer bland annat att:
• Ansvara för rekrytering av ungdomsjobbare inför säsong, inklusive planering, urval och dialog med chefer.
• Driva och utveckla employer branding-kommunikation gentemot relevanta målgrupper, i samarbete med HR-kollegor och kommunikation.
• Leda och medverka i projekt och utvecklingsinsatser på uppdrag av HR-chef.
• Planera och genomföra introduktion för säsongsanställda.
• Företräda HR internt och externt i frågor som rör verksamhetens utveckling och arbetsgivarens HR-processer.

Publiceringsdatum
2025-11-14

Kvalifikationer
Formell utbildning
• Högskoleexamen inom personal- och arbetslivsområdet (PA eller motsvarande).

Erfarenheter
• Minst tre års erfarenhet av generellt HR-arbete inklusive chefsstöd.
• Erfarenhet av både operativt och strategiskt HR-arbete.
• Mycket god vana av rekrytering, gärna även volymrekrytering.
• Erfarenhet av rekryteringssystem och god digital förmåga.
Vi söker dig som är
• Initiativtagande och driver arbetet självständigt mot uppsatta mål.
• Kreativ och bidrar med nya idéer och förbättringsförslag.
• Strukturerad, med god förmåga att planera, prioritera och hålla deadlines.
• Strategisk med ett brett perspektiv i HR-frågor.
• Affärsmässig och kundfokuserad.
• En trygg kommunikatör, både på svenska och engelska.
• Relationsskapande, prestigelös och med stort intresse för människor.
• Pålitlig, respektfull och mån om att skapa förtroendefulla samarbeten.
• Utvecklingsorienterad - du vill växa och hjälpa andra att göra detsamma.

Övrig information
• Placering: Lund
• Omfattning: 50 %
• Period: 1 februari 2026 - 31 maj 2026
• Arbetsplatsen är rökfri under arbetstid.
Vill du bidra med din kompetens och energi i en verksamhet som värderar omtanke, långsiktighet och utveckling? Då vill vi gärna höra från dig!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Matilda Nilsson via Matilda.Nilsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!

Ersättning
