HR Intern
Är du student och vill få praktisk erfarenhet av HR vid sidan av dina studier?
Vi expanderar och söker nu en engagerad och initiativrik HR-intern som vill vara med och bygga upp vår talangstrategi och företagskultur i en snabbväxande miljö!Publiceringsdatum2026-04-05Om företaget
Perceptric AI är ett svenskt bolag som utvecklar digitala produkter och lösningar för att hjälpa företag och individer fatta bättre beslut. Vår senaste satsning är Finansblick.se, där vi gör finansiell information mer tillgänglig och användbar. Vi arbetar i en dynamisk miljö där människor är vår viktigaste resurs - och vi vill nu stärka vårt team med en HR-praktikant som brinner för rekrytering, employer branding och företagskultur.
Om rollen
Som HR-intern hos oss kommer du att få en bred och utvecklande roll där du får insyn i hela HR-processen. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Stödja rekryteringsprocessen genom att identifiera kandidater, genomföra intervjuer och koordinera anställningsprocessen.
Bidra till vårt employer branding-arbete och hjälpa till att attrahera toppkandidater.
Assistera i utvecklingen av interna HR-processer och personalstrategier.
Organisera onboarding-program och säkerställa en smidig introduktion för nya medarbetare.
Stödja i HR-administration och personalrelaterade frågor.
Vem är du? - Vi tror att du:
Studerar personalvetenskap, företagsekonomi, psykologi eller annat relevant område.
Har ett intresse för rekrytering, employer branding och HR-strategi.
Har ett intresse för ekonomi eller marknadsföring
Är självgående, lösningsorienterad och trivs i en dynamisk och entreprenöriell miljö.
Kommunicerar flytande på svenska och engelska.
Har god organisationsförmåga och kan hantera flera projekt samtidigt.
Vad vi erbjuder
En unik möjlighet att arbeta nära ledningen och få praktisk erfarenhet av HR i ett växande bolag.
Möjlighet att påverka och bidra till vår företagskultur och talangstrategi.
En flexibel och familjär arbetsmiljö där vi värdesätter utveckling och kreativitet.
Hybrid arbetsplats
Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till perceptricai@gmail.com
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: perceptricai@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Perceptric Al AB
(org.nr 559504-8900), http://finansblick.se
9838114