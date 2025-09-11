HR Digital Solution specialist
ICA Sverige AB (Mimer) / Datajobb / Västerås Visa alla datajobb i Västerås
2025-09-11
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ICA Sverige AB (Mimer) i Västerås
HR Digital Solution Specialist
Vill du vara med och utveckla framtidens HR-systemlösningar på ICA? Vi söker dig som har erfarenhet av Workday och vill bidra till att förbättra våra processer av digitala lösningar för hela ICA, med fokus på compensation & benefits.
Om jobbet
Välkommen till det engagerade teamet inom People & Workforce Solutions, ett gäng specialister som utvecklar och förvaltar digitala HR-lösningar för ICA. I den här rollen kommer du att konfigurera och testa ny funktionalitet i Workday, stötta Total Reward under lönerevisioner, bonusprocesser och lönekartläggning, skapa avancerade rapporter samt agera second line support till HR och superusers. Du kommer också att delta som expert i projekt, samla in behov och ta fram nya lösningar. Du kommer att agera kontaktperson och bollplank mot olika stakeholders inom alla bolag i ICA Gruppen.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har några års erfarenhet av att konfigurera i Workday och har arbetat i ett HRIS-team eller liknande. Du har gärna avancerade kunskaper i Excel och erfarenhet av kompensationsmoduler i Workday. Du är ansvarstagande, noggrann, kommunikativ och strukturerad. Du hanterar komplex data och analyserar information. För den här rollen är det viktigt att du behärskar svenska och engelska obehindrat.
Därför ska du välja ICA
Ser du också möjligheterna med digital innovation? Vi tycker att det är bland det bästa som hänt vår bransch. För det gör att vi kan förenkla vardagen för så många människor därute. I nära samarbeten med varandra, för att verkligen kunna maximera allas individuella insatser i varje utmaning vi möter, skapar vi riktig kundnytta. Oavsett om vi jobbar med IT inom banktjänster, fastigheter eller kring all vår goda mat är vi nära kundens vardag. Och vi driver den digitala utvecklingen framåt inom våra olika områden. Varje dag.
Läs mer om livet på ICA här.
Vad händer nu?
Vi gör löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Om du har frågor om tjänsten, kontakta gärna rekryterande chef, Josefina Ignell, tel. 076 697 36 60. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta gärna ansvarig rekryterare Bojana Mijocevic, tel. 076 695 15 33.
ICA ska spegla våra kunder och samhället, vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenheter. Eftersom rollen kräver det kommer du att genomgå tester, bakgrundskontroller och drogtestning innan anställning.
Läs mer om hur det är att jobba på ICA. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ICA Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
Ingenjör Bååths gata 11 (visa karta
)
721 84 VÄSTERÅS Arbetsplats
ICA Sverige AB (Mimer) Jobbnummer
9504694