HR Business Partner till FläktGroup
2025-09-23
DET HÄR ÄR VI
Varje dygn andas du in över 20 000 liter luft och spenderar i genomsnitt 90% av din tid inomhus. Inomhusventilationslösningar påverkar alla - oavsett om du ser våra produkter eller inte. FläktGroup är marknadsledande av innovativa och energieffektiva lösningar för inomhusklimat, som säkerställer komfort, säkerhet och prestanda samtidigt som vi minskar klimatavtrycket. Vi har satt den tekniska standarden i över 100 år och kan med vår breda produktportfölj möta de mest omfattande kundkraven. FläktGroup ägs av Triton och har huvudkontor i Tyskland. Vi är verksamma över hela världen och har produktionsanläggningar i Europa, Asien och USA. Together We Create Excellence. For Life. Läs mer om oss HÄR.
DET HÄR ÄR UPPDRAGET
Vara en närvarande partner till affären Som HR Business Partner är du en del av verksamheten - inte en stödfunktion vid sidan av. Det handlar om att vara nära chefer och medarbetare, lyssna in, förstå vardagen och se hur HR kan bidra till att utveckla både människor och affär. Du ingår i det svenska HR-teamet om 7 personer, är placerad i Jönköping och rapporterar till HR Manager Sweden.
Stötta chefer i ett mer ansvarstagande ledarskap På FläktGroup satsar vi på våra ledare - med tydliga förväntningar och ett internt ledarskapsprogram som grund. Din roll är att skapa trygghet i deras uppdrag: vara ett bollplank, bidra med verktyg och se till att cheferna får rätt stöd för att kunna agera med tydlighet och självförtroende.
Utveckla arbetsmiljöarbetet tillsammans med linjen Ansvaret för arbetsmiljö ligger hos våra chefer - men som HR BP sitter du i skyddskommittén och samarbetar tätt med vår EHS-Chef utifrån vår arbetsmiljöcertifiering ISO 45001. Din roll handlar sedan om att hjälpa cheferna i sitt ansvar genom att bygga förståelse, följa upp och bidra till att arbetsmiljöfrågorna funkar i vardagen, inte bara på pappret.
Samarbeta med fackliga parter Du kommer ha täta kontakter med våra fackliga parter, både i frågor som rör arbetsmiljö, förändringar och kultur. Det handlar om att bygga förtroende, föra respektfulla dialoger och hitta vägar framåt tillsammans - även i svåra lägen.
Förenkla HR-stödet och driva förbättringar En viktig del av uppdraget är att tänka nytt och framåt: att du är med och utvecklar processer, material och arbetssätt så att det blir lättare att göra rätt. Det kan handla om mallar, rapporter eller internkommunikation - men syftet är detsamma: att skapa tydlighet, frigöra tid och göra personalfrågor enkelt för chefer i en vardag där mycket information konkurrerar om uppmärksamheten.
DET HÄR ÄR DU
Erfaren HR-generalist inom tillverkningsindustri Du har en akademisk utbildning och minst 5-8 års erfarenhet av brett HR-arbete i en verksamhetsnära roll. Under åren har du arbetat med både kollektivanställda och tjänstemän, vilket gett dig en god förståelse för olika typer av organisationer och deras behov - liksom fackligt samarbete. Du har också varit med och drivit arbetsmiljöarbete och vet hur regler och riktlinjer ska omsättas till något som fungerar i praktiken - där det gör nytta.
Affärsorienterad och utvecklingsinriktad Du förstår hur HR påverkar affären - och hur affären påverkar HR. Det är därför du vill vara nära verksamheten, lyssna in, se mönster och bidra till lösningar som påverkar slutkunden. Tydliga mål är en drivkraft, liksom att få saker gjorda. Du gillar att lyfta blicken, utveckla arbetssätt och driva förbättringar - inte för förändringens skull, utan för att skapa ännu bättre resultat.
Tydlig och trygg partner till chefer Du har jobbat nära chefer och vet vad som krävs för att få till ett fungerande samarbete - särskilt i miljöer där vardagen är operativ och tempot högt. Genom ditt sätt att lyssna in och ställa frågor är du någon som chefer gärna vänder sig till - inte för att du löser allt åt dem, utan för att du hjälper dem att se vad som behöver göras och hur. Du stöttar med struktur, guidning och praktiska verktyg, men har också modet att utmana när det behövs. Du vet när du ska backa, när du ska trycka till - och du gör det med respekt. Det gör att du stärker andra och får dem att växa i sitt ansvar.
En tillsammans-person med självledarskap Du gillar att tänka ihop med andra, bolla idéer och dela med dig av det du kan. Samtidigt är du en självständig person med eget driv - en självstartare som tar initiativ och får saker att hända. För dig handlar HR inte om att synas själv, utan om att göra det enkelt för andra att lyckas.
AIM'S REFLEKTIONER
FläktGroup befinner sig i ett spännande skede. Mycket är redan är på plats - men det finns stort utrymme att förbättra och förenkla. Det här är en roll för dig som vill jobba nära verksamheten och stötta cheferna med det som faktiskt behövs: arbetsmiljö, ansvar, kultur, struktur. Det handlar inte om att leverera policies - utan om att få människor att känna sig trygga att prestera i sina roller. Här finns en vilja att tänka nytt, göra det enklare att göra rätt, och driva utveckling framåt. Och det märks - både i HR-teamet, i chefernas engagemang och i ledningens förväntningar. Om du har en bred HR-erfarenhet i ryggen och vill vara med och bygga en modern HR-funktion i ett internationellt bolag - då är det här för dig.
DET HÄR HÄNDER NU
Tror du att det här skulle kunna vara din nästa roll? Då vill vi gärna höra från dig. Lämna ditt CV och kontaktuppgifter här nedan - vi går igenom ansökningar löpande fram till 15 oktober. Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Anna Josefsson, 070-2066 286 eller anna@aimexecutive.se
OM AIM EXECUTIVE
