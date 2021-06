HR Business Partner till DS Smith - DS Smith Packaging Sweden AB - Administratörsjobb i Värnamo

Prenumerera på nya jobb hos DS Smith Packaging Sweden AB

DS Smith Packaging Sweden AB / Administratörsjobb / Värnamo2021-06-27Vill du arbeta både operativt och strategiskt och affärsnära med HR och fortsätta din karriär inom HR management? Gillar du att ta ansvar och vill arbeta i en miljö som är både lokal och internationell? Tycker du att hållbarhet är viktigt?Vår nästa HR Business partner är framtidsorienterad och tar sig gärna an utmaningen i en verksamhet med högt tempo och höga krav på kvalitet i våra leveranser - externt såväl som internt. Du är utvecklingsorienterad och vill tillsammans med dina nordiska kolleger utveckla morgondagens arbetsplats.Vi erbjuder nu en spännande, utvecklande och utmanande roll i en global organisation, där det du levererar gör skillnad. Du tillhör det svenska HR teamet och rapporterar till Senior HRBP Sverige och samarbetar med dina HR kollegor i Norden. Eftersom vi är en global organisation har du ständig kontakt med kollegor från hela världen och förväntas emellanåt delta i projektverksamhet som sträcker utanför Nordens gränser.Om DS Smith:Vi är en ledande förpackningsleverantör där cirkulär ekonomi och hållbarhet står i fokus och utgör kärnan i vår devis Redefining Packaging for a Changing World.Vi utvecklar, marknadsför och tillverkar hållbara förpackningar, företrädesvis i wellpapp, i syfte att förbättra inpackning, transport, hantering, exponering och försäljning av produkter, främst för svenskt näringsliv.DS Smith är en multinationell koncern med säte i London. DS Smith Sverige har ca 600 anställda och omsätter ca 2 miljarder SEK. Det svenska huvudkontoret ligger i Värnamo. Företaget har även verksamhet i Mariestad, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö.DS Smith Sverige har ca 640 anställda och omsätter ca 2 miljarder SEK. Det svenska huvudkontoret ligger i Värnamo. Företaget har även verksamhet i Mariestad, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på https://www.dssmith.com/sv/packaging JobbetDitt uppdrag som HR Business Partner för vår svenska organisation innebär att, på ett operativt och strategiskt sätt, coacha, stötta och utmana våra ledare i alla HR-processer. Stort fokus läggs bland annat påRekrytering och introduktion där du förväntas ta ansvarar för hela processen, utveckling och implementeringRehabilitering och arbetsmiljöArbetsrätt, kollektivavtal och facklig samverkanOrganisationsutveckling och förändringsarbeteChefs- och ledarutvecklingAdministration och rapportering samt uppföljning av nyckeltalVi har stort fokus på utveckling och förändring och du kommer därför att arbeta i olika projekt som stödjer vår nordiska HR strategi.Vem är duVi ser att du har en högskole- eller universitetsutbildning med HR-inriktning eller motsvarande likvärdig utbildning. Vi ser också att du har några års erfarenhet av att arbeta brett med HR-frågor, gärna inom ett större företag inom industrin. Du trivs med att stötta chefer och medarbetare och har ett naturligt intresse för att följa med utvecklingen och trenderna inom HR.I rollen som HR Business Partner hos oss har du många kontaktytor. Rätt person för rollen är en relationsskapande person som arbetar proaktivt och som har lätt för att skapa nätverk och förtroende i organisationen. För att vara framgångsrik i rollen är det viktigt att du är analytisk, har förmågan att arbeta strukturerat och att du är lösningsfokuserad. Du är trygg i dig själv och är bra på att lyssna, coacha och ge feedback. Du företräder alltid företagets bästa, har mycket hög integritet och vågar ta beslut. Du trivs i ett sammanhang där du självständigt får ta stort ansvar och där vi, genom att ha kul tillsammans, skapar förutsättningar för ett gott samarbete både inom HR och DS Smith som helhet. Du kan ha din huvudsakliga placering i Värnamo, Mariestad, Norrköping eller Göteborg.Du är välkommen att registrera din ansökan via http://www.dssmith.com/sv/packaging/om-oss/arbeta-hos-oss/ senast den 10 augusti. Vi intervjuar löpande så skicka in din ansökan redan idag.Har du frågor om tjänsten kontakta:Helena Redmo, HR Director 072 600 61 60Terece Hjerpe, HR Manager 070 357 83 812021-06-27Sista dag att ansöka är 2021-08-10Ds Smith Packaging Sweden ABBanggårdsgatan 2-433125 VÄRNAMO5831974