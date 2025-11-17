Hovmästare till Ramsviks Restaurang
Organisation Zarko AB / Servitörsjobb / Sotenäs Visa alla servitörsjobb i Sotenäs
2025-11-17
, Lysekil
, Munkedal
, Tanum
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Organisation Zarko AB i Sotenäs
SÖKES: RESTAURANGCHEF / HOVMÄSTARE
22 APRIL - 28 SEPTEMBER
Ramsvik passar dig som vill arbeta i en mysig och familjär miljö vid havet. Här jobbar du nära naturen och nära varandra. Trivs du med service, människor och att röra dig i en miljö där allt från kajakpaddling till trailrunning finns runt hörnet, då kan Ramsvik vara helt rätt för dig. Publiceringsdatum2025-11-17Dina arbetsuppgifter
• Leda och stötta servispersonalen i servering, bar, tilläggsförsäljning och gästservice
• Arbeta själv i serveringen, baren och vid glasskiosken
• Beställa varor som glass, dryck och förbrukningsmaterial från våra leverantörer
• Sköta kassasystemet Trivec (inställningar, artiklar, rapporter)
• Hålla koll på restaurangbokningar i Caspeco
• Ha nära dialog med köket
• Samarbeta med receptionen kring förbokningar och service
• Arbeta mot mål inom bemanning, försäljning och gästnöjdhet
Vi söker dig som är varm, trygg och positiv - någon som sprider bra energi och samtidigt tycker om att ta ansvar. Du ska gilla att vara en del av ett lag, stötta andra och se till att gästerna får en bra upplevelse från början till slut.
Ramsvik Stugby & Camping, en pärla belägen en mil norr om Smögen, söker en Hovmästare för perioden 24 april - 29 september.
Vår semesteranläggning erbjuder 131 charmiga stugor, ett trettiotal campingtomter, en populär restaurang med havsutsikt, en välsorterad servicebutik samt båtuthyrning och ett brett utbud av trevliga aktiviteter. Vi välkomnar gäster under fem månader varje år, från maj till september.KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil)
Tillgång till:
• Personbil Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Organisation Zarko AB
(org.nr 556079-7788), http://https://www.ramsvik.nu/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ramsvik Stugby & Camping Kontakt
Maysaa Oudeh personal@ramsvik.nu 0736954673 Jobbnummer
9606775