Hovmästare Till Goma
Miss Voon Sweden AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Miss Voon Sweden AB i Stockholm
, Uppsala
, Växjö
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Goma asiatisk gastropub öppnade hösten 2020 och har blivit Miss Voons busiga småsyskon. Goma är en gastropub med drycken i fokus, höga ambitioner men avslappnad service.
En trappa ner har vi vårt privata karaokerum - Gorma! Här vill vi erbjuda gästen en extra upplevelse i form av sin egen privata fest med mat, dryck och sång. Hög energi och glädje skall genomsyra ett besök hos oss!
Nu söker vi en hovmästare till vårt team. Erfarenhet är meriterande men din personlighet och vilja är det vi sätter främst. Du behöver vara en team player med viljan att ge våra gäster en personlig serviceupplevelse utöver det vanliga. På Goma behöver du vara prestigelös och se vart du behövs. Arbetet innebär både servering och att arbete bakom baren.
Du brinner för mat & dryck, har naturliga ledaregenskaper och älskar att leverera service och värdskap. Att se och möta gästen och ha denna i fokus är självklart för dig.
Vi ser fram emot din ansökan och förhoppningsvis få välkomna dig som en del av vårt team.
Team Goma Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: davide.ye@gomagastropub.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hovmästare Goma". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Miss Voon Sweden AB
(org.nr 559328-2998)
114 47 STOCKHOLM Arbetsplats
Goma Asiatisk Gastropub Kontakt
Davide Ye davide.ye@gomagastropub.se Jobbnummer
9532117