Hovmästare

Hoffa Sportsbar & Entertainment AB / Servitörsjobb / Örebro
2025-08-13


Som hovmästare hos oss ansvarar du för att skapa en varm, välorganiserad och välkomnande upplevelse för våra gäster. Du leder det dagliga arbetet i matsalen, stöttar serveringspersonalen och är en nyckelperson i att säkerställa hög servicenivå och flyt under både lugna vardagskvällar och fullsatta event.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som hovmästare eller i en ledande roll inom service
Är naturligt serviceinriktad, lösningsfokuserad och stresstålig
Har öga för detaljer och ett lugnt, tryggt ledarskap
Trivs i ett högt tempo och är van vid att arbeta kvällar och helger
Har god kommunikativ förmåga och gillar att arbeta i team

Ansök genom att skicka CV och ett par rader om dig själv till orebro@striker.nu

Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: orebro@striker.nu

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hovmästare".

Detta är ett heltidsjobb.

Hoffa Sportsbar & Entertainment AB (org.nr 559496-3992)
Drottninggatan 12 (visa karta)
702 10  ÖREBRO

Striker Örebro

9455829

