Hovmästare
2025-10-13
Som hovmästare hos oss ansvarar du för att skapa en varm, välorganiserad och välkomnande upplevelse för våra gäster. Du leder det dagliga arbetet i matsalen, stöttar serveringspersonalen och är en nyckelperson i att säkerställa hög servicenivå och flyt under både lugna vardagskvällar och fullsatta event.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som hovmästare eller i en ledande roll inom service
Är naturligt serviceinriktad, lösningsfokuserad och stresstålig
Har öga för detaljer och ett lugnt, tryggt ledarskap
Trivs i ett högt tempo och är van vid att arbeta kvällar och helger
Har god kommunikativ förmåga och gillar att arbeta i team
Ansök genom att skicka CV och ett par rader om dig själv till orebro@striker.nu
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: orebro@striker.nu
Detta är ett heltidsjobb.
Hoffa Sportsbar & Entertainment AB
(org.nr 559496-3992)
Drottninggatan 12 (visa karta
)
ÖREBRO
Striker Örebro Jobbnummer
9554785