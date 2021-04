Housekeeping personal sökes till Grand Hotel Lysekil - Garden Flames - Städarjobb i Lysekil

Garden Flames / Städarjobb / Lysekil2021-04-13Välkommen till Grand Hotel Lysekil Restaurang & Festvåningar.Grand Hotel Lysekil är ett av Västsveriges äldsta hotell och ligger mitt på Kungstorget i LysekilVill du jobba där det är mycket fart och fläkt, vara med i ett team som ständigt jobbar för utveckling och ha möjlighet att vara med att påverka?Brinner du för att ge gästen den absolut bästa servicen det går att få?Då är du välkommen med din ansökan till oss!#jobbjustnuVarmt välkommen med din ansökan till housekeeping@grandhotellysekil.se --PS. För att underlätta i vårt letande ange Din erfarenhet eller utbildning i ämnesraden: Tex. Hotellstäd 5 år, Undersköterska 2 år, Butiksbiträde 1 år, Gatukök 3 somrar, Natur 3 år eller liknande...--Om jobbet:De som arbetar i vårt housekeeping gäng, tycker om att hålla rent och snyggt omkring sej!Det är ett tungt jobb så du bör vara i god kondition, då det inte finns hiss och man behöver springa mycket i trappor.Du har goda kunskaper i svenska, att hälsa på vår gäst i korridoren är en självklarhet och du tycker om tidiga mornar.Hos oss kan ett arbetspass börja redan klockan 6 eller ibland tom klockan 5 när vi har gäster som ska checka ut tidigt.Du är noggrann, ser till att arbetet flyter på och jobbar snabbt och effektivt.Stämmer detta på dej så är du välkommen med din ansökan till oss.Vi tycker givetvis att det är bra om du har erfarenhet från liknande arbete, men har du en god vilja, tycker om att städa och är snabb i benen så sök på ditt gymnasiebetyg så kommer du eventuellt att kunna komma att provjobba och känner vi och du att vi trivs ihop så är du hjärtligt välkommen i vårt gäng!Tänk på att många som börjar i städet även har möjlighet att avancera in i andra positioner i företaget.En av våra duktigaste receptionister började som housekeeping hos oss en gång... ;)På Grand har du ett varierande arbete där din huvuduppgift är att se till att våra gäster är nöjda med sin vistelse på hotellet! Som housekeeping staff hjälper ni även till med frukosten så köksvana är ett plus.Arbetsuppgifterna består i:Hålla hotellrummen rena och se till att våra gäster är nöjda med renligheten under sin vistelseHålla i ordning i alla utrymmenLaga frukost till våra gästerIbland kan man även få hjälpa till på beställningar om man vill och kan eller få hoppa in i vår Winebar som runner. :)Välkommen att arbeta med ett gott gäng på ett av Västsveriges äldsta hotell!2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-05-13Garden FlamesKungstorget45333 Lysekil5688138