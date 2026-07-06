Housekeeping hotellstäd Stockholm City
Miab AB / Städarjobb / Stockholm Visa alla städarjobb i Stockholm
2026-07-06
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N-Clean MIAB AB söker Lokalvårdare inom hotellstäd till en av våra kunder i centrala Stockholm.
I rollen som lokalvårdare kommer du att utföra alla städmoment inom hotell/ housekeeping.
Är du en person som är omtänksam mot kunder, kollegor, gäster och engagerar dig i ditt arbete, samt jobbar du mot att leverera den bästa möjliga kvalitén så är det dig vi söker till vårat team. Arbetet innebär även att arbeta i vissa system i appar.
Språkkrav för tjänsten: Svenska och engelska.
Om dig:
Du är kvalitetsmedveten, ordningsam, ansvarstagande, stresstålig och positiv. Du har lätt för att arbeta både individuellt samt i grupp. Vi söker dig som har erfarenhet av att ha städat tidigare på hotellrum.
Vi söker ett antal medarbetare med anställning för visstidsanställning till att börja med. Det förekommer arbete på helger. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
N-Clean MIAB AB har bedrivit lokalvård sedan 1979, vilket har gett oss en bred och gedigen erfarenhet av att utföra lokalvård i såväl offentlig som privat företagsmiljö. Vi arbetar flexibelt och proaktivt, alltid med ett professionellt utförande och uppträdande med kunden i fokus. N-Clean MIAB AB är en del av MIAB-gruppen. MIAB gruppen omsätter idag ca 1 miljard SEK och har 5000 anställda.
Du som vill arbeta i ett dynamiskt och serviceorienterat företag - här väntar många utmaningar och möjligheter för rätt person!
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8023430-2087457". Arbetsgivare Miab AB
(org.nr 556515-9810), https://jobb.miabab.se
Rosenlund Medical Center (visa karta
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118 69 STOCKHOLM Arbetsplats
Miab Jobbnummer
9993800