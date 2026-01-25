Housekeeping
2026-01-25
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Hotell i Halmstad AB i Halmstad
Nu söker vi ytterligare en servicestjärna till vårt team på Hotell Amadeus Halmstad.
Vi ser dig som HAR tidigare erfarenhet från housekeeping, rumsstädning på hotell. Tjänsten är initialt Extra vid behov med möjlighet till Tillsvidareanställning 50-75% från maj månad.
Du talar svenska och engelska. Arbetsuppgifterna utgörs av allmän städ av ytor, rumsstädning och viss frukostservering.
Hotell Amadeus är ett hotell med 65 rum, lugnt beläget i Halmstads innerstad med gångavstånd in till centrum. Vi söker just dig som är serviceinriktad, glad, social och gilla att arbeta med människor.
Arbetstider:
Dagtid, vardagar och helger
Välkommen med din ansökan till Hotell Amadeus Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Ansökan per mail
E-post: niklas@winbomwithfriends.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Housekeeping". Arbetsgivare Prima Hotell i Halmstad AB
(org.nr 556531-7327)
Hvitfeldtsgatan 20 (visa karta
)
302 96 HALMSTAD Arbetsplats
Hotell Amadeus Jobbnummer
9703044