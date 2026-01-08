Housekeeping - Public Area Copperhill
Housekeepingmedarbetare Offentligt ytor/Public Area
"Allt började som en visionär tanke om att skapa något som aldrig tidigare gjorts i Sverige" - Peter Bohlin arkitekt.
Copperhill Mountain Lodge är ett unikt designhotell av internationell toppklass. Vårt största uppdrag här är att ge våra gäster ett varmt och innerligt värdskap, att leverera en unik upplevelse i vår unika miljö. Vi söker nu medarbetare som är lika engagerade i våra gästers upplevelser som vi är. Vi hoppas att just du vill bli en del av vårt team
Vi har många mål som vi vill uppnå på vårt hotell. Två är viktigare än alla andra: Att vi trivs på jobbet och att våra gäster trivs med oss. Trivs vi kommer våra gäster att märka det och trivas de också. Vi som jobbar här vi är "sköna proffs". Vi är proffs på det vi gör och vi är proffs i våra yrkesroller. Vi är pålästa och om vi inte kan svaret tar vi reda på det. Vi bjuder på oss själva och tar alltid hand om varandra på ett fint och genuint sätt. Vi är trevliga på riktigt och har nöjda gäster och kollegor som vårt största fokus.
Vi söker dig med känsla för värdskap och hög arbetsmoral. Du är positiv, kreativ och ansvarsfull med stort engagemang för människor och service. Du har god social kompetens och du har ett genuint intresse för människor och service. Du talar svenska flytande och behärskar engelska i både tal och skrift.
Under arbetspasset städar vi offentliga ytor, konferenslokaler, hjälper gäster på rum med ex playstationproblem, fyller på extrahanddukar etc. Vi möblerar konferenslokaler och är behjälplig på andra avdelningar så som restaurang, spabar och rumstäd. Du arbetar oftast själv på ditt pass i nära samarbete med receptionen.
Vi ser gärna att du har någon eller flera av dessa kvalifikationer och erfarenheter:
• Ca 1-2 års erfarenhet från arbete med städning
• Hög teamkänsla och arbetsmoral
• Sinne för detaljer och "har ett öga för att se"
Varaktighet: Deltid 75% med möjlighet att jobba mer vid intresse. Vintersäsongen 2026 med chans till förlängning
Boende: Boende finns att hyra i vårt personalboende, dock begränsade platser
Arbetstider: Varierar morgon, kvällar och helger
Lön: Enligt kollektivavtal
Tillträde: Omgående
Tänk på: Att hotellet ligger 8 km från Åre by, högst upp i Björnens skidområde. Körkort och bil är en förutsättning (om du inte bor i vårt personalboende eller i närheten av hotellet)
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post
Ansök via länken här
Vid frågor: Annie.Bernhardsson@copperhill.se
Varmt välkommen med din ansökan, hoppas vi ses!
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Copperhill Mountain Lodge Jobbnummer
9673417