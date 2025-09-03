Housekeeping - Lokalvårdare

Meholmen Hotell AB / Städarjobb / Lysekil
2025-09-03


Visa alla städarjobb i Lysekil, Sotenäs, Munkedal, Orust, Uddevalla eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Meholmen Hotell AB i Lysekil, Sotenäs eller i hela Sverige

Vi söker dig som är noggrann, social, framåt, ansvarsfull och initiativtagande att arbeta i vårt städteam med rumstäd och allmänstäd på hotellet.

Tidigare erfarenhet av städning på hotell är önskvärt men inte nödvändigt, vi värderar personlig lämplighet högt.

Tjänsten är en timanställning. Start omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetet utförs både på veckodagar och helger.

Fast lön enligt kollektivavtal.

Önskar du mer information, kontakta vår Husfru Angelica Poole, tel.: 0704 420689 eller mail: angelica.poole@vann.se

Vill du arbeta i ett glatt gäng vid Gullmarsfjordens strand? Tveka inte att söka!



Vann Spa Hotell och Konferens är ett fyrstjärnigt hotell som ligger 23 km nordost om Lysekil. Hotellet har 156 rum, 8 konferenslokaler och 10 grupprum. Vårt SPA är 1 000 kvm stort med 8 pooler både ute och inne. Det finns ett flertal tränings-, behandlings- och avkopplingsformer att välja bland och allt detta i ett naturskyddsområde precis intill Gullmarsfjorden.

Ersättning
Timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/29".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Meholmen Hotell AB (org.nr 556633-1046)

Arbetsplats
Vann, Städ Vann

Kontakt
Angelica Poole
0704420689

Jobbnummer
9490695

Prenumerera på jobb från Meholmen Hotell AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Meholmen Hotell AB: