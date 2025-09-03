Housekeeping - Lokalvårdare
Meholmen Hotell AB / Städarjobb / Lysekil Visa alla städarjobb i Lysekil
2025-09-03
, Sotenäs
, Munkedal
, Orust
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Meholmen Hotell AB i Lysekil
, Sotenäs
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är noggrann, social, framåt, ansvarsfull och initiativtagande att arbeta i vårt städteam med rumstäd och allmänstäd på hotellet.
Tidigare erfarenhet av städning på hotell är önskvärt men inte nödvändigt, vi värderar personlig lämplighet högt.
Tjänsten är en timanställning. Start omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetet utförs både på veckodagar och helger.
Fast lön enligt kollektivavtal.
Önskar du mer information, kontakta vår Husfru Angelica Poole, tel.: 0704 420689 eller mail: angelica.poole@vann.se
Vill du arbeta i ett glatt gäng vid Gullmarsfjordens strand? Tveka inte att söka!
Vann Spa Hotell och Konferens är ett fyrstjärnigt hotell som ligger 23 km nordost om Lysekil. Hotellet har 156 rum, 8 konferenslokaler och 10 grupprum. Vårt SPA är 1 000 kvm stort med 8 pooler både ute och inne. Det finns ett flertal tränings-, behandlings- och avkopplingsformer att välja bland och allt detta i ett naturskyddsområde precis intill Gullmarsfjorden. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/29". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Meholmen Hotell AB
(org.nr 556633-1046) Arbetsplats
Vann, Städ Vann Kontakt
Angelica Poole 0704420689 Jobbnummer
9490695