Carotte Staff AB / Städarjobb / Lidingö2021-06-29OM TJÄNSTENFör kunds räkning söker vi nu 2 Housekeepers som kan arbeta under sommarsäsongen på en Beach Resort i Stockholm. Hotellet har 122 rum och anläggningen erbjuder en rad av upplevelser, alla under ett och samma tak och med en egen twist.I rollen som Housekeeper ansvarar du tillsammans med dina kollegor att hotellet håller en hög standard gällande renlighet och att gästerna får en fantastisk upplevelse när de kliver in i sitt hotellrum.2021-06-29Städning av hotellrum, korridorer samt allmänna utrymmenVi söker dig somÄr noggrann, ansvarstagande och flexibelHar ett öga för att leverera service i världsklassTidigare arbetat inom housekeeping på hotellKan arbeta under sommarenTalar flytande svenska och/eller engelskaCarotte är en privatägd företagshub som under ett och samma tak tillhandahåller allt som har med smak att göra. Oavsett om det handlar om ett smakfullt event, bemanning till besöksnäringen eller att leverera förstklassig mat till både vardag och fest. Våra största drivkrafter är kvalitetshöjd, kreativitet och att hålla en servicenivå som vida överträffar våra kunders förväntningar. Vår vision är att höja kvalitén inom branschen och leverera en förstklassig housekeeping till våra kunder i Stockholm och Göteborg.Övrig informationVälkommen med din ansökan genom att klicka på skicka ansökan. Vi behandlar våra ansökningar löpande och rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar via mejl men om du har några frågor eller funderingar tveka inte att kontakta ansvarig rekryterare.Tjänsten är på 75% med start omgående till och med 31/8.Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-09Carotte Staff AB5837495