Hotellstäderska
2026-02-17
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
Vi söker nu dig som vill jobba inom hotellstädning!
Som hotellstädare är du en viktig del av gästernas upplevelse genom att säkerställa att alla rum och gemensamma ytor är skinande rena och inbjudande. Vi söker dig som är självgående, effektiv och uppmärksam på detaljer.

Dina arbetsuppgifter
Städning av hotellrum inklusive bäddning, dammsugning, våttorkning och rengöring av badrum.
Påfyllning av förbrukningsvaror såsom tvål, handdukar och toalettartiklar.
Kontroll av rummen för att se till att de uppfyller hotellets höga standard innan gästerna anländer.
Städning av gemensamma ytor såsom korridorer, lobby och andra allmänna utrymmen.
Rapportera eventuella skador eller behov av reparation.
Följa hygien- och säkerhetsföreskrifter för att skapa en trygg och trivsam miljö.

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av städning, gärna inom hotellbranschen, är meriterande men inget krav.
God fysik då jobbet kan innebära tunga lyft och mycket rörelse.
Flexibilitet och förmåga att hantera ett högt tempo.
En känsla för noggrannhet och en vilja att överträffa gästernas förväntningar.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: info@visitorestrand.se

Omfattning
