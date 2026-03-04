Hotellstädare på färja
2026-03-04
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
På Stena Line arbetar vi individuellt med städning av hytter, restauranger, barer, trappor med mera.
Vårt uppdrag utförs dagtid från 09:30, alla dagar i veckan, året runt. Facklig organisation är SEKO Sjöfolk, som vi har kollektivavtal med.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara att utföra städning och bäddning av hytter och allmäna ytor ombord.
Kvalifikationer/Krav:
• Har genomgått grundskola eller liknande
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Gärna har erfarenhet av städning, meriterande från hotell
• Du skall kunna vara schemalagd på veckans alla dagar, då fartygen ankommer sju dagar i veckan.
• För att få arbeta hos oss krävs en identitetskontroll via Sistec, samt ett web-test i ISPS koden, som vi berättar mer om vid en eventuell intervju.
Egenskaper:
För att trivas hos oss, måste du:
• kunna leverera god service
• vara lyhörd för kundens behov
• vara en god ambassadör för vårt företag
• kunna samarbeta med dina kollegor med en positiv attityd
• tycka att det är roligt att arbeta enskilt, eller i grupp och prestera ett bra resultat.
• tycka om att ta ansvar för Ditt arbete, och dess utförande.
Det vi erbjuder är en visstidsanställning, som startar 09:30 på morgonen och slutar ca 14:00-15:00. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag, subventionerad lunch ombord på fartyget samt ett roligt arbete i en intensiv miljö. Vårt kontor Sodexo HUB Göteborg utgår vi från i en fantastisk miljö.
Ansökan kan endast göras via vårt system ReachMee.
Vi kallar till intervjuer via din mailadress som du anger i ansökan, så kontrollera din mail. Din ansökan vill vi ha senast 2026-03-31. Intervjuer startar i senare delen av mars.
Frågor, och inte ansökningar, kan mailas till: rekrytering.ferries.se@sodexo.com
Ansökningar som mailas till ovan mail makuleras, med anledning av GDPR. Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning
Vi undanber oss vänligen men bestämt, direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
Lön enligt kollektivavtal med SEKO Sjöfolk Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Kontakt
Unit Manager
Martin Körra martin.korra@sodexo.com 0765-025052 Jobbnummer
9775617