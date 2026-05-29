Hotellreceptionist - Heltid
Hirely AB / Receptionistjobb / Linköping Visa alla receptionistjobb i Linköping
2026-05-29
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Om tjänstenVi söker nu, på uppdrag av en av våra kunder, en hotellreceptionist för heltidsarbete i Linköping. Det här är en roll för dig som trivs med att ge service i hög kvalitet och vill vara en del av en välkomnande och professionell hotellmiljö.
Du blir hotellets ansikte utåt och får en viktig roll i att skapa en positiv upplevelse för gäster genom ett professionellt och serviceinriktat bemötande.
ArbetsuppgifterArbetsuppgifterna kan variera, men innefattar till exempel:
Ta emot och hjälpa gäster vid in- och utcheckning
Hantera bokningar, mejl och telefonsamtal
Ge service och information till gäster
Administrativa uppgifter kopplade till receptionen
Samarbeta med övriga avdelningar för att säkerställa en god gästupplevelse
KvalifikationerVi söker dig som:
Har en serviceinriktad inställning och tycker om att möta människor
Är strukturerad och kan hantera flera uppgifter samtidigt
Har god kommunikativ förmåga
Är ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs i en miljö med varierande tempo och arbetstider
Tidigare erfarenhet är inte ett krav - vi lägger stor vikt vid din personlighet och inställning.
Meriterande
Erfarenhet av hotell, reception eller serviceyrken
Vana av bokningssystem
Goda kunskaper i svenska och engelska
Om anställningen
Heltid
Arbetstider kan variera och inkludera kvällar och helger
Placering i Linköping
Låter det som något för dig? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se
582 25 LINKÖPING Arbetsplats
Talentry Jobbnummer
9935123