Hotelldirektör
Hansson & Partners i Sverige AB / Chefsjobb / Mora
2026-02-24
Fastigheten byggdes år 1830, då herr Sedwallsson lät uppföra Mora Gästgiveri, en gästgivaregård med fem stora rum, matsal, salong samt två hotellrum med bäddar. Förutom stallrum, med ett lider för hästvagnar, fanns även ett brännvinsmagasin. Gästgivaregården blev senare Mora Hotell med 17 rum. Genom åren har hotellet byggts ut samt genomgått flera renoveringar. Idag är hotellet ett helrenoverat fyrstjärnigt stadshotell med 138 rum och en spa-anläggning. Idag ägs och drivs hotellet av Familjen Lund sedan 2018. Man är ca 30 medarbetare och omsätter runt 50 miljoner.
Mora Hotell & Spa söker
Hotelldirektör
Därför ska du välja Mora Hotell & Spa
Mora Hotell & Spa är ett anrikt hotell mitt i hjärtat av Dalarna, vackert beläget vid Siljan och Saxviken. Med 138 rum, spa, restaurang, konferensmöjligheter och starka flöden av både nationella och internationella gäster står hotellet nu inför nästa fas i sin utveckling. Verksamheten befinner sig i en expansiv och förändringsintensiv period med planerade om- och tillbyggnationer samt en tydlig ambition att stärka lönsamheten.
Det här är en möjlighet för dig som vill ta dig an ett tydligt utvecklingsuppdrag - att leda, strukturera och utveckla Mora Hotell & Spa mot ökad affärsmässighet, stabilitet och långsiktig lönsamhet. På köpet får du leva och verka i en fantastisk miljö med oändliga möjligheter inom natur- och friluftsliv, idrott, jakt och fiske.
Uppdraget
Som Hotelldirektör har du det övergripande ansvaret för hotellets drift, ekonomi och utveckling. Du leder verksamheten genom ett närvarande, tydligt och affärsdrivet ledarskap med fokus på lönsamhet, gästupplevelse och en hållbar organisation. Rollen är både strategisk och operativ och kräver att du är på plats och aktiv i verksamheten.
I uppdraget ingår bland annat att:
• leda och utveckla hotellets organisation
• driva en lönsam affär med fullt resultat- och budgetansvar
• optimera kostnadsstruktur, bemanning och arbetssätt
• skapa förutsättningar för att vidareutveckla försäljning och kommersiellt arbete, särskilt inom konferensverksamheten
• säkerställa hög kvalitet i gästupplevelse och servicekultur
• vara en tydlig företrädare för Mora Hotell & Spa i lokala och regionala nätverk.
Vi erbjuder dig
Ett strategiskt och operativt ledaruppdrag med stor påverkansmöjlighet. Du får arbeta med en attraktiv produkt med mycket stor utvecklingspotential i hjärtat av Dalarna. Hotellet är en stark destination med både sommar- och vinterturism.
Vad vi söker hos dig
Vi söker dig som är en trygg, erfaren och affärsmässig ledare med dokumenterad bakgrund från hotell-, besöksnärings- eller servicebranschen. Du har ett starkt ekonomiskt fokus, är van att arbeta nära verksamheten och trivs i uppdrag där struktur, tydlighet och förändringsledning är avgörande.
Vi ser gärna att du:
• har flerårig erfarenhet av ledande befattning med personal- och resultatansvar
• har god ekonomisk förståelse och är van att arbeta med resultat- och kostnadsuppföljning
• har erfarenhet av kommersiellt arbete, försäljning och gärna marknadsfrågor
Du är som person relationsorienterad med en förmåga att skapa och bibehålla goda relationer internt och du trivs med att nätverka med företag och samarbetspartners i regionen. I ditt ledarskap är du tydlig, prestigelös och inte rädd för att fatta beslut och ta tag i utmaningar.
Anställningen
Tjänsten som Hotelldirektör löper tillsvidare på heltid med placeringsort Mora. Du rapporterar till styrelsen. Tillträde sker snarast möjligt enligt överenskommelse.
För att läsa mer om Mora Hotell & Spa besök gärna deras hemsida: Mora Hotell & Spa
Så här rekryterar vi
I rekryteringen samarbetar vi med Hansson & Partners. Din ansökan lämnar du via hemsidan Hansson & Partners senast den 19 mars.
Urvalet baseras på dina tidigare erfarenheter samt på dina inneboende personliga förutsättningar (personlighetsprofil och logisk slutledningsförmåga). Vi arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering, vilket bland annat innebär att vi kommer genomföra arbetspsykologiska tester samt djupintervjuer för att identifiera de kompetenser vi ser är viktigast för rollen.
Vi kan även komma att genomföra bakgrundskontroller på slutkandidat.
Tänk på att din ansökan enligt GDPR, inte ska innehålla känsliga personuppgifter.
Om Hansson & Partners
Hansson & Partners är ett konsultbolag med djupa rötter i Dalarna, specialiserade på rekrytering av chefer och specialister på kvalificerad nivå, strategisk HR och interimslösningar. Vi arbetar kompetensbaserat och objektivt för att säkerställa långsiktigt hållbara matchningar. Hansson & Partners värdesätter kvalitet, integritet och ett personligt engagemang i varje uppdrag.www.hanssonpartners.com
Du är varmt välkommen att kontakta någon av rekryteringskonsulterna på Hansson & Partners under hela processen om du vill veta mer om tjänsten.
Anna Hansson, anna@hnpar.com
, 070-695 64 63
Martin Ogemar, martin@hnpar.com, 072-237 21 30
