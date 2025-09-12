Hörseltekniker till Stockholm
Specialpedagogiska skolmyndigheten, It-enheten / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-09-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, It-enheten i Stockholm
, Örebro
, Vänersborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Verksamhetsområde Stöd och styrning arbetar med ett effektivt internt stöd och en god intern styrning och kontroll. Vi utvecklar vår verksamhet för ett hållbart samhälle. Rättsfrågor, processtöd, ekonomi, verksamhetsstyrning, personalfrågor, kompetensförsörjning, IT-frågor, internservice, upphandling och lokalförsörjning finns i verksamhetsområdet.
IT-enheten är en del av Verksamhetsområde Stöd och styrning. I enhetens uppdrag ingår att ge service och support till användarna av vår it-miljö och att ansvara för drift och förvaltning. IT-enheten har även ansvaret att förvalta och utveckla den hörselteknik som används inom myndigheten. I uppdraget ingår också att tillsammans med verksamheten och Digitaliseringsenheten bidra till utveckling av olika IT-lösningar. En stor del av driften för våra IT-lösningar sker från egen datahall.
Internservice är en viktig funktion för att administrera och dokumentera aktiviteter när vi ger användare stöd och hanterar serviceärenden. Enheten har ett trevligt och harmoniskt klimat med kompetenta medarbetare. Kompetensutveckling erbjuds inom flera områden, exempelvis teckenspråk då flera av våra användare har teckenspråk som sitt modersmål. Vi finns på flera orter i landet och är idag 30 medarbetare. Vi söker nu en Hörseltekniker för placering vid våra skolor i Stockholm.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Du kommer bland annat via telefon och på plats ge användare support samt att felavhjälpa ärenden kopplade till myndighetens hörselteknik. I ditt arbete som hörseltekniker ingår service, reparation och installation av hörseltekniska hjälpmedel. Du förväntas vara drivande i förvaltning och utveckling av vår hörseltekniska miljö. Samt att hantera arbetsuppgifter kopplade till våra konferensrum. Arbetsuppgifter kopplade till vår IT-miljö förekommer.
I tjänsten ingår schemalagd tid i Internservice där vi även dokumenterar våra insatser. Du kommer i arbetet få direktkontakt med elever, pedagoger och annan personal. Arbetsuppgifterna är varierande och möjlighet till fördjupning ges inom olika ansvarsområden.
Arbetet är primärt förlagt vid våra skolor i Stockholm, arbete vid andra arbetsställen är aktuellt. Dagsresor till närliggande orter förekommer. Tjänsteresor med övernattning förekommer också. Distansarbete kan erbjudas för del av arbetstiden.
SPSM:s medarbetare finns över hela landet och digitala mötesverktyg är en del av vår vardag.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• minst en avslutad gymnasial utbildning med tydlig inriktning mot elektronik/IT
• minst tre års dokumenterad erfarenhet av arbete med hörselteknik, AV-utrustning eller annat tekniskt område vi bedömer lämpligt
• erfarenhet av att dagligen använda Microsoft-produkter i administrativt syfte
• en förmåga att vara självgående och klarar av att arbeta självständigt med egen planering av arbetsuppgifter och uppdrag
• mycket god förmåga att uttrycka dig i tal på svenska alternativt svenskt teckenspråk samt skrift på svenska
• B-körkort.
För att vi ska ta din ansökan vidare i utvärderingsprocessen behöver du i din ansökan tydligt redogöra att samtliga ovan krav är uppfyllda.
Det är meriterande om du har
• arbetat i en organisation med systematisk hantering av ärenden
• ett gediget intresse för teknik och i synnerhet för en praktisk användning i en verksamhet
• ett dokumenterat intresse för service och att vara serviceinriktad
• vana av konsultativt arbetssätt och att hantera samarbeten med många samtidiga kontaktytor
• kompetens av Microsoft-baserade lösningar samt erfarenhet av en miljö som innehåller Apple-produkter, exempelvis iPad och iPhone
• erfarenhet av en teckenspråkig miljö
• erfarenhet av arbete i en skolmiljö.Dina personliga egenskaper
• För dig är ingen uppgift för stor eller för liten utan du löser uppgifter på ett prestigelöst och flexibelt sätt
• Du trivs med att arbeta i grupp men också att driva ditt arbete självständigt inom ditt ansvarsområde
• Du arbetar strukturerat och noggrant samtidigt som du har förmåga att prioritera och arbeta med flera parallella uppdrag
• Du är samarbetsorienterad och har ett positivt bemötande
• Du har en god planerings- och organisationsförmåga och ett sinne för noggrannhet och struktur
• Du engagerar dig i vårt arbete med ständiga förbättringar och med dina förmågor bidrar du till att utveckla arbetet.
Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi vill att du ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Därför har du möjlighet att arbeta en viss del på distans, om verksamheten tillåter det och i samråd med din chef.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2025/731". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, It-enheten Kontakt
Biträdande enhetschef
Wai Yu Ho wai-yu.ho@spsm.se 076-136 6837 Jobbnummer
9505712