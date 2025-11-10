Hjulsäljare till Strängnäs
Hjulsäljare till expansiv anläggning i Strängnäs
Är du en relationsskapande säljare med passion för bilar, däck och kundservice? Nu söker vi en hjulsäljare till vår samarbetspartner i Strängnäs - en roll för dig som vill utvecklas i en bransch där hjul och däck står i centrum!
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt av vår kund.
Om rollenSom hjulsäljare ansvarar du för försäljning och rådgivning kring hjul, däck och tillhörande produkter till kunder som köpt bil via vår kund. Arbetet sker främst via telefon och mejl, och du utgår från anläggningen i Strängnäs.
Du blir en viktig länk mellan kunden och företaget - en problemlösare som ser till att varje kund får rätt produkter och bästa möjliga service. Rollen erbjuder både variation och ansvar, med stora möjligheter att påverka och utvecklas i takt med verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Rådgivning och försäljning av hjul, däck och tillbehör
Kontakt med både nya och befintliga kunder via telefon, mejl och digitala kanaler
Offertarbete, orderläggning och leveransuppföljning
Samarbete med verkstad och lager för att säkerställa en smidig kundupplevelse
Aktivt bidra till att utveckla försäljningsstrategier och kundrelationer
Arbeta mot gemensamma mål och följa upp resultat
Din profil
För att trivas i rollen ser vi att du är driven, serviceinriktad och strukturerad. Du motiveras av att skapa goda kundrelationer och gillar att arbeta mot tydliga mål i en fartfylld miljö.
Vi tror att du har:
Erfarenhet av försäljning - gärna inom fordons- eller däckbranschen
Tekniskt intresse och förståelse för hjul, däck och bilprodukter
Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
Vana att arbeta i affärssystem och digitala verktyg
Som person är du:
Engagerad och lösningsorienterad
Serviceinriktad med fokus på kundnöjdhet
Strukturerad och målinriktad
Lagspelare som bidrar till ett gott arbetsklimat
Flexibel och trivs i ett högt tempo
Ansökan
Låter det här som ditt nästa steg? Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om FordonsakademinFordonsakademin är specialister på rekrytering och bemanning inom fordonsbranschen. Vi har lång erfarenhet av att matcha rätt personer med rätt arbetsgivare - alltid med fokus på professionalism, engagemang och personlig service. Tillsammans med våra kunder och kandidater bygger vi framtidens fordonsbransch där både människor och företag växer.
