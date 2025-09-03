Hissmontör till Renta!
Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB / Elektrikerjobb / Luleå Visa alla elektrikerjobb i Luleå
2025-09-03
Är du en problemlösare med glimten i ögat, som trivs på höga höjder och söker ett jobb där ingen dag är den andra lik? Vill du bli en del av en arbetsplats med stark laganda och där "frihet under ansvar" inte bara är ord - utan en del av kulturen? Då kan denna spännande roll som Hissmontör hos oss på Renta vara rätt för just dig!
I rollen som Hissmontör kommer du att:
Montera bygghissar, fallskydd och ställningar på arbetsplatser i hela Norra Norrland
Serva, utrusta och förbereda hissar på vår depå i Luleå
Delta i arbetsberedningar och riskanalyser
Stötta montageavdelningen i det dagliga arbetet där det behövs
Arbetet innebär både fältarbete och arbetsuppgifter på depån, vilket kräver flexibilitet, ansvarstagande och en god förmåga att samarbeta.
Vi söker dig som:
Är social, engagerad och gillar att jobba med andra.
Klarar av att arbeta på hög höjd.
Har en god förmåga att ta initiativ och hitta lösningar i vardagen.
Trivs med att ta ansvar och har en flexibel inställning,
Innehar B-körkort (BE eller B96 är meriterande).
Har erfarenhet av hissmontage, fallskydd eller ställningsarbete (meriterande men inte ett krav).
Har ett gott humör och gärna ett par snabba svar till hands - med glimten i ögat.
Det viktigaste för oss på Renta är att du är en person som bryr dig - om arbetet, kollegorna och våra kunder.
Renta erbjuder dig:
Fast lön och trygg anställningsform (provanställning som övergår i tillsvidare)
Fem veckors semester.
Friskvårdsbidrag
En fartfylld och varierad vardag.
En företagskultur där du får vara med och påverka, utvecklas och känna stolthet över det du gör.
Övrig information:
Omfattning: Heltid, tillsvidare med 6 månaders inledande provanställning.
Arbetstid: Måndag-Fredag 7:00-16:00 (övertid kan förekomma).
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Placering: Du utgår från Rentas depå i Luleå, men arbetar i hela Norra Norrland.
Ansökningsförfarande
Urvalet sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Renta samarbetar med Norra Resurs i denna rekryteringsprocess, tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att du anställs direkt hos Renta. Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryterare Maria Berggren på maria.berggren@norraresurs.se
Låter detta som en lockande utmaning och det nästa steget i din karriär? Varmt välkommen med din ansökan och bli en del av Renta!
Om Renta
Vi finns för hela Sverige. Från norr till söder, öst till väst. För vi bryr oss om ditt bygge. Som maskinuthyrare till främst bygg- och anläggningsbranschen erbjuder vi ett brett utbud av produkter och tjänster, bland annat verktyg av olika slag, små och medelstora anläggningsmaskiner, liftar, el- och energiutrustning, ställningar och väderskydd samt bodar för byggarbetsplatser. Vi är 700 anställda som vet att frihet skapar engagemang, och det är det som förenar oss. Vi växer eftersom vi fortsätter investera i nya depåer och utrustning av högsta kvalitet. Men framför allt för att vi bryr oss om det lokala närområdet, om varandra och våran nr 10 - kunderna, för bygga är en lagsport.
Norra Resurs är en aktör inom rekrytering och bemanning i Norrland. Vi specialiserar oss på att matcha rätt kandidater med rätt roller och hjälper företag att bygga starka team. Med djup förståelse för den lokala arbetsmarknaden är Norra Resurs din pålitliga partner för rekryterings- och bemanningslösningar i Norrland.
