Hissmontör
Vi söker nu en hissmontör med erfarenhet av installation och montage av hissar eller liknande tekniska system till ett etablerat industriföretag inom hisslösningar. Företaget utvecklar och tillverkar produkter som används i byggnader världen över, ofta i projekt där tillgänglighet och smarta installationer är avgörande.
Produkterna utvecklas och tillverkas i Sverige och levereras till kunder både nationellt och internationellt via ett nätverk av partners.
Om rollen
I den här tjänsten arbetar du praktiskt med installation och montering av hissar, samtidigt som du fungerar som en teknisk resurs för kunder och samarbetspartners.
Arbetet innebär en kombination av montage, teknisk support och kunskapsöverföring till partners som installerar produkterna på olika marknader.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Installation och montage av hissar i Sverige
Stöd till internationella partners vid installation och driftsättning
Utbildning av kunder och samarbetspartners kring installation och funktion
Teknisk felsökning och problemlösning
Samarbete med teknik- och utvecklingsavdelning för att förbättra installationsprocesser
Resor och övernattningar i tjänsten förekommer. Du utgår från kontoret i Motala.
Vi söker dig som har praktisk erfarenhet av hissmontage eller installation av tekniska system. Du är van att arbeta med mekaniska installationer och har en god teknisk förståelse.
Du kan exempelvis ha arbetat som:
Hissmontör
Servicetekniker inom hiss eller lyftsystem
Montör av maskinsystem eller annan teknisk utrustning
Vi ser gärna att du även har:
Kunskap inom mekanik och tekniskt montage
Förmåga att läsa och förstå elscheman
Erfarenhet av felsökning
Goda kunskaper i engelska
B-körkort
Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet är meriterande. Ytterligare språkkunskaper är ett plus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "kraftsam 1025".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Mjölby (visa karta
)
595 31 MJÖLBY
Kraftsam R&B Kontakt
COO
Biljana Cvetkovic biljana.cvetkovic@kraftsam.se 0707423922
9810672