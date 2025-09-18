Higab söker chef Nya arenor
2025-09-18
Vill du vara med och skapa platsen för framtidens magiska ögonblick?
Higab har husen som ingen annan har. Vårt breda fastighetsbestånd sträcker sig från arenor, saluhallar och industribyar till teatrar, museer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Det innebär stor variation och spännande, roliga - och ibland tuffa - utmaningar.
På våra arenor har magiska minnen skapats när Håkan Hellström slagit publikrekord, Frölunda vunnit SM-guld och otaliga göteborgare vallfärdat till Melodifestivalen och Gothenburg Horse Show.
Nu söker vi en chef Nya arenor till Göteborgs stora stadsutvecklingsprojekt i evenemangsområdet, där Higab bland annat ska bygga en ny multiarena som ersätter Scandinavium och en mindre arena.
Det är en tidsbegränsad tjänst på ca två år med eventuell förlängning beroende på framtida politiska beslut.
Som chef Nya arenor har du en viktig nyckelroll att driva ett unikt och komplext projekt. Du blir operativt ansvarig för att organisera och driva hela projektet. Till din hjälp har du en projektchef och en projekt-ledare och resten av organisationen ska rekryteras i den takt de behövs.
Våra förväntningar
Du ska på ett engagerat, målinriktat och kommunikativt sätt leda projektet, dess delprojekt och dina medarbetare. Projektet är i planeringsfas och beräknas starta 2027. Du och dina medarbetare ska driva projektet med långsiktighet för en hållbar framtid. Du ska i nära samverkan med kund på ett initierat sätt analysera, strukturera och målsätta projektet. Du genomför också idé- och behovsstudier och presentationer vid behov. Du kommer att ha personalansvar och ekonomiskt ansvar vilket innebär att du upprättar budget och verksamhetsplan.
Du kommer att vara representant i styrgrupper både internt och externt. Till en början rapporterar du till l Chef Investeringsprojekt och Tidiga skeden på Higab och framgent kommer du att rapportera till styrelsen för dotterbolaget.
Det är viktigt att projektet drivs på samma sätt som övriga Higab-projekt både administrativt och kulturellt i nära samarbete med projektledarna.
Kvalifikationer och bakgrund
Vi söker en branschperson med flera års erfarenhet från stora och komplexa stadsutvecklingsprojekt i genomförandeskede. Du har haft personal- och resultatansvar och har god förmåga att arbeta processorienterat. Du bör ha relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper. Som person är du kommunikativ, en god lyssnare, inspirerande och idérik. Du är drivande, målinriktad, har hög social kompetens och förmåga att påverka och leda andra. Vi förutsätter att du är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift och lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om Higab
Om Higab

Higab är ett fastighetsbolag som ägs av Göteborgs Stad. Vi erbjuder lokaler för små och medelstora verksamheter. I uppdraget ingår att vårda och utveckla Göteborgs kulturhistoriskt värdefulla byggnader och att aktivt medverka i stadens utveckling. Higab omsätter ca 900 mnkr, har runt 100 anställda och ett fastighetsbestånd på drygt 600 000 m2.
Välkommen med din ansökan. Ersättning
