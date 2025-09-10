Herrbarberare

Vi söker en Skicklig herrfrisör!
Är du en passionerad och erfaren herrfrisör som brinner för stil och service,Då vill vi gärna ha dig i vårt team!
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, trevliga kollegor och en chans att utvecklas i en välbesökt salong.
Vi söker dig som:
_ Har erfarenhet av herrklippning och rakning
_ Är social, noggrann och serviceinriktad
_ Vill arbeta i en modern salong med god kundkrets
Låter det intressant!
Tveka inte att höra av dig - vi ser fram emot att träffa dig!
Kontakta oss via( telefonnummer ) (0790152177) eller (E-postadress)(dinkybarbershop@gmail.com)

Sista dag att ansöka är 2025-10-10
