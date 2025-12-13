Hemtrevligt i Falköping söker fler kollegor
2025-12-13
Om jobbet
Vill du ha ett jobb där kvalitet, service och perfektion står i fokus?
På Hemtrevligt i Skaraborg AB gör vi mer än att bara städa - vi skapar en känsla av kvalitet och omtanke i varje hem. Vi är här för att lyfta städbranschen genom förstklassig service, noggrannhet och bemötande i toppklass.
Vår vision är enkel: att leverera hotellkänsla till våra kunder - Nu söker vi fler familjemedlemmar som delar vår passion för kvalitet och service!
Vad innebär jobbet?
Hemstädning hos oss handlar inte bara om att göra rent - det handlar om att skapa en wow-känsla. Vi gör det lilla extra för att kunden ska känna sig välkommen till sitt nya hem.
Kontor i Falköping
Självständigt arbete - Du jobbar själv och får möjligheten att ta eget ansvar med kollegor och stöttar varandra.
Endast vardagar, inga kvällar eller helger - För en bra balans mellan jobb och fritid.
En aktiv och varierad arbetsdag - Städning är både fysiskt och praktiskt, perfekt för dig som gillar att röra på dig.
Är detta du?
Du har känsla för detaljer - du ser det andra missar och lämnar inget åt slumpen.
Du är serviceinriktad - du förstår att kundbemötande och professionalism gör skillnad. Kunden ska vara ditt fokus!
Du gillar fysiskt arbete - du trivs med att röra på dig och hålla igång.
Du tar ansvar och är självgående - du vet vad som behöver göras och gör det.
Du är flexibel och lösningsorienterad - du ser möjligheter istället för problem.
Du vill jobba i ett företag där vi lyfter varandra och har kul tillsammans!
Vad får du hos oss?
Ett jobb med mening - Du är med och förändrar synen på städbranschen genom vårt fokus på service och kvalitet. Vi gör skillnad i människors vardag!
Frihet och variation - Ingen dag är den andra lik!
Träning på jobbet - Städning är ett aktivt jobb där du får motion varje dag.
En familjär arbetsplats - Vi bryr oss om varandra och har kul tillsammans.
Trygga villkor - Kollektivavtal, konkurrenskraftiga löner, bra arbetsförhållanden, försäkringar och möjlighet att utvecklas.
Kundens glädje
Detta arbete är perfekt för dig som arbetat inom vård och omsorg, resturang, hotell m.m. där ingen dag är den andra lik!
