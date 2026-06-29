Hemtrevligt i Falköping söker fler kollegor
Hemtrevligt i Skaraborg AB / Städarjobb / Falköping Visa alla städarjobb i Falköping
2026-06-29
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Om jobbet
✨ Vill du ha ett jobb där kvalitet, service och perfektion står i fokus?
På Hemtrevligt i Skaraborg AB gör vi mer än att bara städa – vi skapar en känsla av kvalitet och omtanke i varje hem. Vi är här för att lyfta städbranschen genom förstklassig service, noggrannhet och bemötande i toppklass.
💎 Vår vision är enkel: att leverera hotellkänsla till våra kunder – Nu söker vi fler familjemedlemmar som delar vår passion för kvalitet och service!
Vad innebär jobbet?
Hemstädning hos oss handlar inte bara om att göra rent – det handlar om att skapa en wow-känsla. Vi gör det lilla extra för att kunden ska känna sig välkommen till sitt nya hem.
✅ Kontor i Falköping
✅ Självständigt arbete – Du jobbar själv och får möjligheten att ta eget ansvar med kollegor och stöttar varandra.
✅ Endast vardagar, inga kvällar eller helger – För en bra balans mellan jobb och fritid.
✅ En aktiv och varierad arbetsdag – Städning är både fysiskt och praktiskt, perfekt för dig som gillar att röra på dig.
Är detta du?
✔ Du har känsla för detaljer – du ser det andra missar och lämnar inget åt slumpen.
✔ Du är serviceinriktad – du förstår att kundbemötande och professionalism gör skillnad. Kunden ska vara ditt fokus!
✔ Du gillar fysiskt arbete – du trivs med att röra på dig och hålla igång.
✔ Du tar ansvar och är självgående – du vet vad som behöver göras och gör det.
✔ Du är flexibel och lösningsorienterad – du ser möjligheter istället för problem.
✔ Du vill jobba i ett företag där vi lyfter varandra och har kul tillsammans!
Vad får du hos oss?
✨ Ett jobb med mening – Du är med och förändrar synen på städbranschen genom vårt fokus på service och kvalitet. Vi gör skillnad i människors vardag!
✨ Frihet och variation – Ingen dag är den andra lik!
✨ Träning på jobbet – Städning är ett aktivt jobb där du får motion varje dag.
✨ En familjär arbetsplats – Vi bryr oss om varandra och har kul tillsammans.
✨ Trygga villkor – Kollektivavtal, konkurrenskraftiga löner, bra arbetsförhållanden, försäkringar och möjlighet att utvecklas.
✨ Kundens glädje
Detta arbete är perfekt för dig som arbetat inom vård och omsorg, resturang, hotell m.m. där ingen dag är den andra lik!
Ansökan gör via vår hemsida!https://www.hemtrevligt.nu/jobba-hos-oss/#ansok
Tjänsten tillsätts löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Falköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemtrevligt i Skaraborg AB
(org.nr 559214-2177)
Verkstadsgatan 5 (visa karta
)
521 41 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9983103