Hemstädare/ Home cleaner - Städhäxan Linköping
Städhäxan AB / Städarjobb / Linköping Visa alla städarjobb i Linköping
2025-08-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Städhäxan AB i Linköping
Vi söker nya hemstädare till vårt team i Linköping med omnejd. Är du vår nästa stjärna?
Vi älskar att förenkla vardagen för våra kunder. Vi söker dig som tycker om att arbeta självständigt, drivs av kvalitet och service, och har ett positivt och ansvarsfullt förhållningssätt. Ett extra plus om du har öga för detaljer.
Om rollen
Som hemstädare hos Städhäxan ansvarar du för att städa våra kunders hem med hög kvalitet och omtanke. Du jobbar självständigt och ser till att varje uppdrag blir en positiv upplevelse för kunden. Du arbetar vardagar, dagtid (08.00-17.00), med viss flexibilitet.
Arbetsuppgifter kan inkludera:
Dammsugning och dammtorkning
Moppning och rengöring av ytor
Byte av lakan och bäddning
Tvätt, vikning och strykning
Storstädning, flyttstädning och fönsterputsning
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av serviceyrken (meriterande men ej ett krav)
Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
Är noggrann, punktlig och självgående
Trivs med att ta eget ansvar och leverera god service
Har körkort och tillgång till bil (meriterande)
Vi erbjuder:
Fast månadslön enligt överenskommelse
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Introduktionsutbildning och handledning
Ett stabilt företag i tillväxt med härliga kollegor
En vardag där du gör skillnad
Om Städhäxan
Städhäxan är ett lokalt städföretag med fokus på hög kvalitet och personlig service. Våra kunder är främst privatpersoner men även kontor och butiker. Vi har ett starkt fokus på kundrelationer, hållbarhet och att vara en trygg arbetsgivare.
Välkommen med din ansökan
Mejla CV och personligt brev till: jobb@stadhaxan.com
Ange "Ansökan [månad + år]" i ämnesraden.
Vi har mycket att göra, därav tar vi endast emot ansökningar via mejl.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Ansökan sker endast via mejl.
E-post: jobb@stadhaxan.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Städhäxan AB
(org.nr 556998-6820), https://stadhaxan.com/ Kontakt
Site Manager
Fanny Woode jobb@stadhaxan.com Jobbnummer
9453630