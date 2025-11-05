Hemstädare
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
Vi söker noggrann och pålitlig städpersonal för hemstädning hos privata kunder. Är du pedant, vet vad rent är och har ett öga för detaljer? Vi erbjuder tim-/provanställning som kan övergå i fast anställning måndag till fredag, dagtid, i ett tryggt och professionellt, jämlikt arbetsklimat, där kvalitet, kundnöjdhet och laganda står i centrum.
Du måste ha:
• erfarenhet av städning i privata hem. - körkort, För EU eller svenskt
Du måste vara:- självgående, men också en god lagspelare. - noggrann och stolt över att leverera städning på premiumnivå. - flexibel, punktlig och ansvarstagande
Du måste kunna tala och skriva:- svenska eller engelska, oklanderligt!
Om oss...
Vi är ett premiumserviceföretag till tjänst i norra delarna av Sthlms län. Scandinavia Contractor AB marknadsför sig under sitt varumärke som är Rutstäd.se. Vi är kända för vår premium kvalitet och vår hänsyn för våra kunder, våra medarbetare och för miljön. Vi är kollektivavtalsanslutna och erbjuder därför avtalsenliga villkor. Vi levererar ansvar, kvalitet & flexibilitet
Oss kan man lita på
Vi har förtroendet som gör att vi får komma hem till våra kunder, eftersom vi levererar premiumkvalité, skapar goda relationer och att vi använder tiden de betalar för effektivt. Vi uppfattas som flexibla, genom att vi ställer upp - inte minst i akuta situationer. Med vår andan, vågar vi lova att allt kommer att ordna sig.
Vill du bli en av oss?Har du blick för städning? Är du bra på att städa? Är du noggrann? Gillar du ordning & reda? Talar du svenska eller engelska? Har du körkort? - Svarar du JA på dessa frågor? Då är du nog rätt person för oss. Men för att helt passa in under vårat varumärke måste du även ha en trevlig personlighet, som skapar goda relationer. Gott uppträdande, ärlig & respektfull är också egenskaper vi uppskattar. För att trivas behöver du, gilla ansvaret & stoltheten i att "göra fint". Här är vi alla även flexibla och har viljan att ställa upp, utanför det planlagda schemat, för kunder och medarbetare, då så krävs.
AnsökanHar vi fångat ditt intresse? Skicka då in ditt CV till oss, så hör till dig sen om intervju och provjobb. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scandinavia Contractor AB
(org.nr 556547-6743), http://www.rutstad.se Kontakt
Ronja Rothman ronja@rutstad.se 0176 29 00 12 Jobbnummer
9590856