Hemstädare - Klippan med omnejd
Städpulsen AB / Städarjobb / Klippan Visa alla städarjobb i Klippan
2025-10-21
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Städpulsen AB i Klippan
, Bjuv
, Perstorp
, Helsingborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Städpulsen är ett företag som specialiserat sig på främst Svanenmärkt hemstädning, kontorsstädning samt andra hushållsnära tjänster. Företaget eftersträvar att minska klimatpåverkan, därmed transporterar sig de anställda i största möjliga mån med kommunaltrafik. I det dagliga arbetet används miljömärkta rengöringsmedel och material för att minska på förbrukningen av kemikalier och vatten.
Företaget har kring 200 medarbetare som dagligen levererar service till organisationer och privatpersoner i hela Sverige, från Uppsala till Skåne.Publiceringsdatum2025-10-21Beskrivning
Har du tidigare erfarenhet av hemstädning? Har du stor passion för att hålla omgivningen skinande ren och fin? Då kan du vara den vi söker!
Vi på Städpulsen söker nu nya kollegor i Klippan.
För att arbeta hos oss är det viktigt att du har sinne för detaljer, är självgående, vågar ta initiativ och brinner för kvalitet. Vi värderar positiv attityd och god service, detta eftersom du som anställd hos oss kommer att bli en del av våra kunders vardag.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med hemstädning hos våra privatkunder i Klippan med omnejd. Vissa dagar kommer du att arbeta hos flera kunder, och andra dagar hos en och samma kund. Arbetet kan komma att utföras både individuellt och i grupp. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du:
• Kan arbeta ensam och i grupp
• Kan arbeta i hem där det kan finnas husdjur så som hund och katt
• Talar svenska eller engelska för att kunna kommunicera med kunderna och läsa instruktioner
• Har dator/telefonvana för att kunna läsa digitala scheman och instruktioner
• Är rökfriKvalifikationer
• B-körkort
Meriterande
• Tidigare erfarenhet av hemstädning och kontorsstädning.
Stämmer detta in på dig? Inkom med din ansökan snarast då intervjuer och rekrytering sker löpande! Anställningsvillkor
• Varierande arbetstider på vardagar mellan klockan 07-17
• Vid anställning får du ta del av vår digitala utbildning
• Friskvårdsbidrag
• Lön enligt kollektivavtal
• Start omgående eller enligt överenskommelse Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/95". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Städpulsen AB
(org.nr 556735-4799) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Städpulsen Jobbnummer
9567625