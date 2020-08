Hemservicepersonal till Lund och Malmö - Qvickstep AB - Städarjobb i Malmö

Qvickstep AB / Städarjobb / Malmö2020-08-26#jobbjustnuVi är ett familjeföretag med 14 anställda från olika delar av världen. All personal arbetar ute på fältet på egen hand under dagen. Vi träffas vanligen på morgon/eftermiddagen. Arbetsledare/support finns tillgänglig hela dagen.Vi vill att du har dokumenterad erfarenhet av hotellstädning eller professionell hemstädning. Du måste ha god social förmåga och känna dig bekväm i mötet med våra kunder. Vi vill också att du är serviceinriktad, ansvarsfull och pålitlig. Goda kunskaper i svenska eller engelska erfordras, då kundkontakter är vanligt förekommande och arbetsledning sker på svenska/engelska.Qvickstep AB söker PERSONAL inom hemstädning för städuppdrag i privata hem i Lund och Malmö med omnejd. Du tar dig runt till dina kunder med bil. Välkommen med din ansökan! På grund av tidsbrist har vi inte tid att besvara alla ansökningar.2020-08-26Sista dag att ansöka är 2020-09-25Qvickstep ABHillerödsvägen 4 C 0TR21747 Malmö5333761