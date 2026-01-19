Hemglass Malmö söker säljare
2026-01-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Hemglass Malmö söker fler glada och engagerade säljare till sitt team som vill serva våra kunder i Skåne. Ditt fokus är på försäljning samt att arbeta med utveckling av ditt distrikt för att ge bästa möjliga kundservice!
Vi söker dig som:
• Är glad, vänlig och engagerad.
• Älskar att prata med kunder i alla åldrar.
• Bjuder på ett varmt kundmottagande/serviceminded.
• Har ett naturligt säljfokus och tydlig tävlingsinstinkt.
• Är initiativtagande och självständig.
• Vill jobba eftermiddag/kväll och helger.
• Vill utveckla din förmåga till försäljning.
Vi erbjuder:
• Introduktion och utbildning.
• Ansvar över din egen glassbil.
• Ansvar och utveckling för ca 10 egna säljturer.
• Säljstöd och coachning från chefer och övriga säljare.
• Fast lön och provision.
• Viss mån av deltid under våren med heltid under sommaren.
• För en driven säljare finns möjlighet att fortsätta efter sommaren.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Med Hemglassbilen som din egen butik är du både efterlängtad och väntad av gammal som ung. Med 40-100+ kundkontakter per dag är ditt naturliga leende, bemötande och personliga service superviktig i vår verksamhet. Glassförsäljning under framförallt högsäsong kräver stresstålighet, ett duktigt ordningssinne och starkt tålamod. Vi vill att varje kund skall uppleva det där lilla extra när dem besöker vår butik. Vi vill att kunden skall känna att:
"Besöket hos Hemglass var en upplevelse och jag vill gärna berätta om det!"
Är du glad, vänlig och engagerad? Då är du kanske en utav våra blivande medarbetare.
Vill du veta mer om Hemglass, besök www.hemglass.se
Intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: malmo@hemglass.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559413-7753)
Krusegatan 25 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Platschef
Patrik Åhlander malmo@hemglass.se 070-103 93 11 Jobbnummer
9693137