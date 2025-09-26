Heltidstjänst med fast lön

Connecting People Carlstad AB / Säljarjobb / Karlstad
2025-09-26


Visa alla säljarjobb i Karlstad, Hammarö, Forshaga, Grums, Kil eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Connecting People Carlstad AB i Karlstad

Vi söker en nya medarbetare till vårt säljteam!
Connecting Carlstad startades upp 2017 och marknadsför produkter och tjänster åt en rad olika uppdragsgivare. Vi sitter i nya fräscha lokaler nära centrum.
Du arbetar som kommunikatör och marknadsför produkter, både till nya och tidigare kunder.
Vi erbjuder en utförlig utbildning oavsett om du är en van säljare eller nyfiken på att testa försäljningsyrket.
Det viktigast för oss är att du är motiverad, har en positiv inställning och en vilja att lära dig.

Vi erbjuder dig:
En fast månadslön med en tydlig löneutveckling som du själv kan påverka med en hög provision.
Upplärning av erfarna ledare som har som mål att du ska trivas och lyckas i din nya roll.
Stora möjligheter till en fortsatt karriär inom företaget.
Sociala aktiviteter som exempelvis after works, tävlingar m.m.

Vi söker dig som:
Motiveras av utmaningar, är social och pratar god svenska.

Arbetstider:
Dagtid: måndag till fredag
Välkommen att söka tjänsten genom att söka via att skicka CV + personligt brev till jobba@connectingcarlstad.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobba@connectingcarlstad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Connecting People Carlstad AB (org.nr 559105-9356)
Tjärngatan 16 (visa karta)
652 21  KARLSTAD

Arbetsplats
Connecting Carlstad AB

Jobbnummer
9528089

Prenumerera på jobb från Connecting People Carlstad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Connecting People Carlstad AB: