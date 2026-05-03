Heltidsjobb säljare Linköping
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Linköping Visa alla säljarjobb i Linköping
2026-05-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sector Alarm AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vi söker efter vår nästa toppsäljare!
Är du redo för ditt första jobb och vill jobba i ett ungt, energifyllt team? Då är det här rätt plats för dig!
Vi söker dig som:
Kan prata och skriva på svenska till 100%
Kan jobba heltid från kl.12-21 ( tjänsten går EJ att kombinera med studier )
Är prickfri i polisens belastningsregister
Deltid EJ tillgängligt
Din roll som säljare
Besöka bostadsområden och prata med människor om trygghet i hemmet
Socialt, rörligt och perfekt för dig som gillar möten med människor
Ansvara för hela säljprocessen
Vad du får hos oss
Starkt team med peppande kollegor! Ung kultur och högt tempo!
Tävlingar & karriärmöjligheter inom företaget
Utbildning, coachning & stöd från erfarna kollegor
• Vi lär dig allt - ingen erfarenhet behövs
Detta passar dig som:
Vill utvecklas inom försäljning och trivs i en ung och positiv arbetsmiljö även gillar teamwork
Vill ha ditt första jobb eller starta din karriär, gillar mål och vill utvecklas
Urval sker löpande - sök nu! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081)
582 42 LINKÖPING Jobbnummer
9887603