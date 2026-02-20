Heltidsarvoderat jourhem
Har du en passion för att skapa en mer inkluderande och välmående framtid för vårt samhälle inom socialtjänst och omsorg? Nu har du chansen att bli en del av det arbetet i nybildade Social- och omsorgsförvaltningen i Katrineholm.
Den nya förvaltningen arbetar för att skapa trygghet och självständighet för människor med särskilda behov och deras anhöriga. Genom vårt dagliga arbete gör vi verklig skillnad i människors liv och bidrar till att skapa ett mer inkluderande och välmående samhälle.
Om du brinner för att göra skillnad och vill vara med och forma framtidens socialtjänst och omsorg, så är det här din chans att vara med på resan. Välkommen att söka till oss och bli en del av vår nya förvaltning.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Heltidsarvoderat jourhem
Ett jourhem kan ta emot barn och ungdomar (0 - 18 år) som behöver placeras akut och det är av vikt att vara speciellt lämpad för att ta emot barn som kan vara i kris. Under tiden barnet bor i jourhemmet ska socialtjänsten utreda omständigheterna för att se vad som är bäst för barnet i det långa loppet. Barnet bor en kortare tid i jourhemmet, tills det kan åka hem till sin familj igen eller tills det placeras i exempelvis ett familjehem. Många barn kommer från trassliga hemförhållanden där barnet eller föräldrarna kan ha en egen problematik som de behöver få hjälp med. Du behöver kunna hantera situationer som uppstår med ett lugn.
Som jourhemsföräldrar behöver du kunna hantera att det ibland kan köra ihop sig på olika sätt och att det ofta är snabba ryck som gäller. Du behöver vara beredd på att en påringning kan komma när som helst under dygnet. Inställelsetiden ligger på 4 timmar. I uppdraget ingår även att vara ett stöd för barnet i kontakten med sina föräldrar och dess övriga nätverk samt att samarbeta med socialtjänst, föräldrar, personal från förskola eller skola. Ibland har man kontakt med habilitering, sjukvård och barnpsykiatri.
Vi erbjuder grundutbildning, regelbundet råd, stöd och handledning samt inbjudningar till olika föreläsningar och kurser. Du får stöd och hjälp från socialtjänsten i ditt uppdrag som jourhem. Ersättning utgår alltid med arvode och en mindre omkostnadsersättning. Under tiden som barnet är placerat utgår full omkostnadsersättning. Vi ser gärna att du bor i närområdet då barnet ofta bibehåller sin förskole- och skolplats, vilket innebär att du som jourhem förväntas skjutsa barnet till och från skola.
Är du och din familj intresserade av att bli jourhem? Klicka på länken nedan, starta e-tjänsten, välj familjehem och svara på frågorna.https://e.katrineholm.se/oversikt/overview/402
(Fungerar inte länken, sök familjehem Katrineholms kommun)Kvalifikationer
* Egen stabil och trygg familjesituation
* Har tid, tålamod och engagemang
* Att en vuxen är hemma på heltid
* Har lediga rum där barnet kan känna sig tryggt
* Har förmåga att bemöta barn som befinner sig i kris
* Egna hemmavarande barn behöver vara över 10 år
* Är bra på att samarbeta
* Har körkort och bil
För att bli godkänd som jourhem behöver man genomgå en familjehemsutredning.
För vidare information om uppdraget eller vid frågor hör av dig till kontaktpersonerna nedan.
ÖVRIGT
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Enligt Socialtjänstlagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs för att arbeta vid hem för vård eller boende (HVB-hem), stödboenden eller skyddade boenden. Detta beställer du på polisens hemsida. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
