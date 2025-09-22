Helpdeskadministratör till Trafikverket
2025-09-22
Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Som Helpdeskadministratör på Trafikverket i Borlänge, kommer du att arbeta på en avdelning där man har två centrala system. Ett för hantering av underhåll gällande broar och tunnlar, och ett vägväderinformationssystem. Där samlar man in och presenterar data gällande väglag, väder och trafik. Som Helpdeskadministratör blir du ett kontaktnät för tekniker och användare på förvaltnignen. Tekniskt systemstöd, support och administration är dina övergripande ansvarsområden.
I din roll som Helpdeskadministratör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Hantera felanmälningar, besluta och vidta åtgärder.
• Hantera behörigheter, enklare checklistor samt besvara frågor.
• Ta emot inkommande samtal och ärenden från användare.
• Beställa transporter enligt avtal.
• Ska arbetsorder.
• Stötta servicetekniker med avhjälpande och förebyggande underhåll.
Tjänsten som Helpdeskadministratör är ett konsultuppdrag under minst 12 mån. Arbetstiden är dagtid, på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som har en eftergymnasial teknisk utbildning på minst 2 år, eller arbetslivserfarenhet som anses motsvarande, en dokumenterad erfarenhet av tekniska stöd- och förvaltningssystem, Goda kunskaper i officepaketet samt svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vidare ser vi att du är ansvarstagande, noggrann, stresstålig samt en problemlösare. Du är också en personal som brinner för att ge bra service, har ett intresse för teknik samt trivs med administrativa uppgifter.
Krav för tjänsten är:
• Eftergymnasial teknisk utbildning (om minst 2 år) eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
• Goda kunskaper i MS Office (Word & Excel).
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Dokumenterad erfarenhet av tekniska stöd- och förvaltningssystem.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:
Hans Hedback via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 alt. hans.hedback@adecco.se
.
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
