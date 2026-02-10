Helgvikariat inom lokalvård i Stenungssund
2026-02-10
Primär är en koncern bestående av Primär Service Management, Primär Fastighetsförvaltning och Primär Lokalvård.
Primär som koncern är tillräckligt stor för att ha resurser att leverera till alla typer av kunder, men tillräckligt små för att vara kundnära och flexibla över hela Sverige. Vi är både specialister och generalister - våra olika verksamhetsområden ligger i framkant inom sina respektive områden - oavsett om det handlar om kaffe på jobbet, specialiststäd, ventilation eller att installera koaxial/fiberkabel från vår teknikavdelning.
Primär har sedan starten 1987 vuxit till ett rikstäckande bolag och är idag ett av Sveriges största förvaltnings- och fastighetsserviceföretag. För närvarande är vi ca 600 anställda och omsätter närmare 550 Mkr. Vårt huvudkontor finns i Göteborg men vi är verksamma i stora delar av landet.
Brinner du för att arbeta med service? Vill du vara med och skapa en välkomnande miljö? Då kan det här vara en möjlighet för dig! Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare i denna tjänst ansvarar du för inre skötsel i en offentlig miljö hos kund i Stenungssund. Arbetsuppgifterna består bland annat av:
• Skötsel av inre miljö i lokalerna
• Avfallshantering
Vi erbjuder
Som serviceföretag är våra medarbetare vår allra viktigaste tillgång och vi månar om att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Våra anställningar följer alltid kollektivavtal. Som medarbetare hos oss blir du en del av en gemenskap och en tillhörighet som vi är väldigt stolta över.
Våra värderingar Tillsammans, Framåt, Kul är viktiga för oss och genomsyrar vårt arbete och verksamhet.
Vem är du?
Våra kunder förväntar sig högsta service och kvalité. Därför söker vi dig som är serviceinriktad, noggrann och tycker om att göra ett bra jobb. Tjänsten innehåller en del möten med serviceanvändare och därför tror vi att du tycker om mötet med människor. Du tycker om att skapa en välkomnande miljö för omgivningen och är van vid att arbeta självständigt och med integritet.Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av Lokalvård, minst 2 år
• Goda språkkunskap i svenska, skriftligt och muntligt. Om svenska inte är ditt modersmål är kravet minst nivå D enligt SFI eller A2 i Folkuniversitets SWEDEX.
Kunden kräver att goda kunskaper i svenska, både skrift och tal, på grund av kundens och arbetets krav.Om tjänsten
Tjänsten är ett helgvikariat med arbetstider dagtid lördag och söndag, totalt 16 timmar varje helg. Vikariatet kan starta omgående och sträcker sig fram till 31 mars 2026. Lön och villkor enligt kollektivavtal. Tillämpligt kollektivavtal är Serviceentreprenad Fastighets.
Urvalsprocessen sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inkom med CV och personligt brev. Ansökning sker via formulär nedan.
Behöver du veta mer om tjänsten innan du ansöker? Kontakta driftledare Josefine Lippens på josefine.lippens@primar.se
. Notera att ansökan inte kan göras via email.
Läs mer om oss på https://www.primar.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
