Vi söker en engagerad och driven Health & Safety Support för ett viktigt konsultuppdrag i Norden. Du kommer att spela en nyckelroll i att stärka säkerhetskulturen och förbereda organisationen för ISO 45001-certifiering. Detta är en deltidsbefattning på 20 timmar per vecka.Beskrivning av jobbet
Som Health & Safety Support kommer du att tillhandahålla ett brett spektrum av stödaktiviteter till vårt miljö-, hälso- och säkerhetsteam (EHS). Du kommer att samarbeta med olika intressenter och säkerställa att uppgifter slutförs effektivt och självständigt inom etablerade rutiner. Tjänsten innebär att hantera komplexa problem, driva förbättringsprojekt och se till att organisationen uppfyller alla relevanta lagkrav och interna policyer. Uppdraget är särskilt viktigt då vi behöver adressera nyligen identifierade brister i säkerhetskulturen och säkerställa att korrigerande åtgärder (CAPAs) från den senaste företagssäkerhetsrevisionen stängs inom ett år.
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar, men är inte begränsade till:
Support & Samarbete: Ge omfattande stöd till EHS-teamet och säkerställa effektivt slutförande av uppgifter.
Inspektioner & Riskanalys: Utföra periodiska säkerhetsinspektioner enligt avancerade protokoll, identifiera risker och rekommendera korrigerande åtgärder.
Utrustningshantering: Upprätthålla inventarier över all säkerhetsutrustning och personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive spårning av användning, underhåll och utbytesdatum.
Utredningar: Hantera komplexa och djupgående utredningar av olyckor/incidenter, analysera grundorsaker och ta fram handlingskraftiga rapporter.
System & Verktyg: Testa och använda administrativa verktyg regelbundet för att säkerställa att de uppfyller organisatoriska och lagstadgade krav.
Dokumentation & Efterlevnad: Rutinmässigt granska säkerhetsregister för noggrannhet och efterlevnad, samt bistå i att följa federala, statliga och lokala EHS-bestämmelser och standarder.
Förbättringsinitiativ: Utveckla och driva förbättringsprojekt som involverar flera enheter och införa nya stödjande processaktiviteter.Kvalifikationer
Minsta krav
Utbildning: Gymnasieutbildning eller yrkesutbildning.
Erfarenhet: Minst 2 års erfarenhet inom Miljösäkerhet (Environmental Safety), Yrkeshälsa (Occupational Health), Säkerhetsledning (Safety Management) eller motsvarande.
Önskvärda färdigheter (Preferred Skills)
Efterlevnad av regelverk (Regulatory Compliance)
Administrativt stöd
Auditgenomförande (Environment, Health and Safety Audit Execution)
Avfallshantering (Waste Management)
Dokumentation och rapportering
Utredning
Dataanalys och tolkning
Riskhantering inom EHS
Regulatorisk rapportering
Kunskap inom EHSOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
