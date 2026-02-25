Headwaiter
2026-02-25
About Clarion Hotel: Clarion Hotel® is not just a hotel chain; it's an immersive experience that combines Scandinavian hospitality with a touch of premium. Our team members are not merely employees; they are an integral part of the Clarion experience. We pride ourselves on delivering on personality, passion, and we always strive for perfection. Join us in shaping the future of hospitality!
Clarion Hotel® is part of Strawberry.
Är du redo att skapa oförglömliga upplevelser?
Clarion hotel Sundsvall söker en talangfull och entusiastisk hovmästare som vill leda vårt dynamiska team. Vi letar efter någon som är bra på service, har en passion för mat och att skapa oförglömliga upplevelser för våra gäster.
Vad du kommer att göra:
• Koordinera och leda ditt team.
• Utbilda ny personal, fördela arbetsuppgifter och hantera eventuella problem som uppstår under serveringen.
• Vara den primära kontaktpunkten både gentemot våra gäster (hälsa välkommen, visa till bord, presentera menyer, ta beställningar och säkerställa att specialkost och allergier tillgodoses) och gentemot köket (samordna serveringen tillsammans med kökspersonalen).
Detta är en tillsvidare tjänst på 75/100% med startdatum enligt överenskommelse. Tjänsten kräver arbete på varierande arbetspass, inklusive kvällar och helger.
Här kommer du att lyckas om du är:
Som ledare inom Strawberry förväntas du efterleva kulturen genom att skapa energiska team och engagerande arbetsplatser som gör att människor älskar att komma till jobbet. Du bygger broar genom relationer, samarbete och förtroende. Du äger genom att fatta beslut med företagets bästa i åtanke, sätta tydliga mål och hålla dig själv och andra ansvariga för att uppnå resultat. Du visar vägen med vision och syfte, och utvecklar potential genom att maximera individuella styrkor för att hjälpa andra att nå sin fulla potential.
Bonuspoäng för:
• Erfarenhet från restaurang och bar eller bankett
• Flexibel och pålitlig, med en passion för att skapa fantastiska upplevelser.
• God kommunikatör med uppmärksamhet på detaljer.
• Förmåga att förvandla utmaningar till möjligheter, hantera flera uppgifter samtidigt och hålla hög standard även när det blir tufft.
• Stark problemlösningsförmåga och ett proaktivt arbetssätt.
• Fyllda 20år
• Vi värdesätter styrkan i mångfalden inom Strawberry. Olika bakgrunder, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö
Vad vi erbjuder:
• En spännande och varierad arbetsmiljö med högt tempo
• Verktyg och stöd för att växa både professionellt och personligt
• Personalrabatter och friends & family-priser på våra 200+ hotell
• Fyra gratis hotellnätter per år
• 25 % rabatt på mat och dryck på alla våra restauranger och barer
Fantastiska erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mycket mer!
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att påbörja en spännande resa med Strawberry?
Ansökningar granskas löpande, och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Intervjuer genomförs fortlöpande.
