Head of Site Construction till Modvion - Mpya Sci & Tech AB - Chefsjobb i Göteborg

Mpya Sci & Tech AB / Chefsjobb / Göteborg2021-06-30At Modvion we build the next generation of towers for wind power plants. The modular design and light weight construction prepare wind energy for the higher altitudes that lowers the cost of renewable energy even further. By building in laminated timber we also bring wind power a big step towards being completely carbon neutral.Modvion are collaborating with leading actors to catalyze development in wind energy and engineered wood construction, two areas that are booming and important building blocks of a sustainable future! You might have seen our announcement with Vattenfall, Enel, and Vestas.Modvion's first tower - 30 m tall - was installed during spring 2020 after years of testing and development. Now we are working on our first commercial installation - the most environmentally friendly wind power plant ever to be installed in 2022.Redo att använda dina samlade erfarenheter från bygg- eller vindkraftbranschen för att uppföra konstruktioner sällan skådade tidigare? Med Modvions innovativa tekniska lösningar kombinerat med dina kunskaper inom planering, logistik, montage och arbetsledning, bygger vi tillsammans vindkraftstorn för framtiden.Modvions vindkraftstorn byggs i laminerat trä - naturens eget kolfiber - och är starkare än stål vid samma vikt. De byggs i moduler som kan transporteras på allmänna vägar, vilket skapar möjlighet att bygga högre torn till en lägre kostnad. Den koldioxid som tas upp av träd när de växer, lagras i trätornen vilket möjliggör klimatneutral vindkraft. Vi vet att vår teknik kommer att förändra världen och vill att just du ska var med på vår resa.Vi är ett växande bolag i ständig förändring då vi konstruerar något som aldrig byggts förut. Hos oss har vi samlat engagerade medarbetare med blandade specialistkunskaper och erfarenhet från flera olika branscher. Kom och förändra vindkraftsbranschen med oss i en affärskritisk roll med stor påverkansmöjlighet.Vad erbjuder vi?Vi erbjuder ett omväxlande arbete tillsammans med duktiga och engagerade kollegor där du blir nyckelpersonen som ansvarar för uppförandet av vårt allra första kommersiella vindkraftstorn med en höjd på 150 m. Som Head of Site Construction blir din huvudsakliga uppgift att planera och hantera kommande aktiviteter och logistik på site, inklusive intern och extern personal, utrustning och kranar. Då modulbaserat byggande är nytt på marknaden blir dina tidiga uppgifter att utreda, testa och utveckla metoder och utrustning för montering och uppförande av trätornet för vindkraftverket. Vid själva utförandet leder du kvalitets- och säkerhetsarbetet på plats genom att se till att korrekt utbildning, säkerhetsutrustning och rutiner finns på plats. Därmed säkerställer du att vi har en effektiv, säker och konkurrenskraftig process för montering och byggande av torn. På sikt förväntas du fortsätta utveckla befintliga koncept för att säkerställa en optimal uppförandeprocess som ger våra kunder konkurrenskraftiga metoder och instruktioner för montering och byggande av framtida torn.Tjänsten är placerad på vårt nya kontor i Hisings Backa men under de månader som vårt första torn uppförs förväntas du vara på site, ca två timmar från Göteborg, majoriteten av veckans dagar.Vem är du?Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet som arbetsledare, platschef eller liknande. Vi tror att en högskole- eller civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, maskinteknik eller energi och miljö har gett dig rätt teoretiska kunskaper och du är med fördel utbildad BAS P och BAS U. Du har också goda kunskaper inom entreprenadjuridik och upprättande av kontraktshandlingar enligt AB/ABT eller liknande. Flytande svenska och engelska i tal och skrift samt B-körkort är ett krav.Som person är du strukturerad, tydlig och kommunikativ. I en ledande befattning uppfattas du som lugn och trygg i dig själv och du utövar ett coachande ledarskap när du samordnar resurser och kompetenser. Att tänka kreativt och komma med alternativa förslag på lösningar faller dig naturligt och du är van vid att arbeta agilt i en förändringsbenägen och flexibel organisation där samarbete är nyckeln till framgång.2021-06-30I den här rekryteringsprocessen samarbetar Modvion med Mpya Sci & Tech. För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Talent Advisor Johanna Engblom på 0733-200 900. Vi arbetar med löpande urva till tjänsten även om vår svarstid är något längre än normalt under semesterperioden. Ansök senast 31 augusti 2021 via www.mpyascitech.com. Nyfiken på Modvion och vill veta mer om rollen? Välkommen att höra av dig!Om ModvionAt Modvion we build the next generation of towers for wind power plants. The modular design and light weight construction prepare wind energy for the higher altitudes that lowers the cost of renewable energy even further. By building in laminated timber, we make wind turbines less costly to produce and completely carbon neutral. Modvion are collaborating with leading actors to catalyze development in wind energy and engineered wood construction, two areas that are booming and important building blocks of a sustainable future! You might have seen our announcement with Vattenfall, Enel, and Vestas. Modvion's first tower - 30 m tall - was installed during spring 2020 after years of testing and development. Now we are working on our first commercial installation - the most environmentally friendly wind power plant ever to be installed in 2022.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-31Mpya Sci & Tech AB5838609