Head of Maintenance Engineers på Technical Unit
Bli en del av en livsviktig kedja och bidra till vårt gemensamma mål att förbättra människors liv. Octapharma är ett ledande biotekniskt läkemedelsföretag som kombinerar styrkan hos en global organisation med värderingarna hos ett familjeföretag. Vi är specialiserade på utveckling och tillverkning av högkvalitativa läkemedel framställda från human blodplasma och humana cellinjer.
Octapharma AB ligger på nordvästa Kungsholmen i Stockholm och har ca. 1100 medarbetare.
I rollen som chef för underhåll och automationsingenjörer på Octapharma har du ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och säkra ett effektivt och tillförlitligt underhållsarbete. Du leder ett team av specialister i en produktionsnära och tekniskt avancerad miljö, där fokus ligger på driftsäkerhet, kvalitet, regelefterlevnad och kontinuerlig förbättring.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med start enligt överenskommelse.
Var med och forma vår vision om att tillhandahålla nya lösningar som främjar människors hälsa och liv.
Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden
Leda, planera och utveckla sektionens underhållsarbete samt ingå i avdelningens ledningsgrupp
Säkerställa effektivt underhåll av produktionsutrustning i nära samarbete med produktion, tekniker och ingenjörer
Utveckla, förbättra och implementera underhållsstrategier, rutiner och arbetssätt i gällande underhållssystem
Ansvara för sektionens mål, mätetal och resultat samt driva förbättringsåtgärder
Höja den tekniska kompetens- och kvalitetsnivån inom sektionen genom aktivt ledarskap och lärande
Säkerställa ett väl samarbete mellan sektionens två kompetensområden: el och mekanik
Arbeta för att stärka samarbetet med produktion
Säkerställa en effektiv planering av Octapharmas årliga sommarstopp
Säkerställa regelefterlevnad (GMP), instruktioner och deltagande i interna/externa inspektioner och tekniska utredningar
Din bakgrund
Relevant högskoleutbildning med teknisk inriktning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Mångårig erfarenhet som underhålls/ service-tekniker inom processindustrin
Dokumenterad erfarenhet av personal- och arbetsmiljöansvar
Meriterande med erfarenhet inom GMP
Maintenance inom Technical Unit
Technical Unit är organiserat i avdelningarna Engineering, Maintenance, Facility & Utilities, Automation & Metrology
Technical Unit ansvarar för att produktionsanläggningen, byggnader och övrig utrustning finns på plats och fungerar
Funktionen är helt avgörande för att verksamheten ska fungera på ett hållbart sätt
Vi investerar kontinuerligt i siten, vilket medför modernisering och expansion
Just nu pågår installation av en helt ny produktionslinje för fyllning och frystorkning
Väx med oss
Du räddar liv - Vi tillverkar livräddande läkemedel varje dag.
Förmåner - Bonus, förmånsportal, naprapat m.m.
Familjär kultur - Långsiktigt fokus på personal och relationer.
Bistro Bryggeriet - Hemlagad mat, eget bageri och kafé.
Kompetensutveckling - Kurser, traineeprogram och digitala lösningar.
Vi har det i blodet
Vår kultur präglas av kollegor som visar omtanke, bryr sig om varandra och långsiktiga investeringar görs för allas
bästa. Det genuina engagemanget hos vår ägare, som är direkt involverade i beslut som förbättrar vår dagliga verksamhet, gör vår arbetsplats på många sätt unik.
Rekryteringsprocessen
I vår rekryteringsprocess ingår arbetspsykologiska tester, intervjuer samt referenstagning. Mer om rekryteringsprocessen här
För slutkandidat genomförs alkohol- och drogtest hos vår företagshälsovård
Sista ansökningsdag är 2026-05-22, tjänsten kan tillsättas dessförinnan
Vill du lära känna oss bättre?
Läs mer om Technical Unit och följ oss dag för dag på LinkedIn.
Har du frågor om tjänsten, kontakta Johanna Hermansson (ansvarig rekryterare) på johanna.hermansson@octapharma.com
.
För denna tjänst har vi valt att rekrytera själva och undanber oss därför all kontakt med rekryteringsföretag.
